Yllanes visita l'estand 'Made in Mallorca' a la London Design Fair

Publicado 19/9/2019 17:47:29 CET

Cinc empreses mallorquines del sector hàbitat participen en la fira

PALMA DE MALLORCA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, ha visitat aquest dijous l'estand 'Made in Mallorca', a la London Design Fair, per recolzar a les cinc empreses de l'illa que hi participen.

Segons ha informat la Conselleria en una nota de premsa, durant la visita, Yllanes ha parlat amb els representants de les empreses i els ha instat a seguir portant endavant accions de promoció nacional i internacional com aquesta.

Juan Pedro Yllanes ha destacat "el paper dels dissenyadors locals que, a través del disseny, aporten un valor afegit a la indústria i l'economia de Balears".

La representació mallorquina en la London Design Fair l'encapçalen les empreses 2 Monos i Contain, dedicades al mobiliari i la il·luminació; Teixits Riera i Teixits Vicens, dissenyadors i productors de teles, i Huguet, centrat en el disseny i la fabricació de rajoles hidràuliques. Les empreses estaran presents des d'aquest dijous i fins al dia 22.

Està previst que, el març de 2020, se celebri a Palma una nova edició de l'exposició 'Made in Mallorca'. En aquesta ocasió, es donarà cabuda a més dissenyadors i empreses artesanes i industrials.

D'altra banda, durant la seva visita a la London Design Fair, el vicepresident també s'ha reunit amb els responsables de Barcelona Centre de Disseny i aquest divendres té previst fer-ho amb la fundació pública Artesania de Galícia.