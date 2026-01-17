Unas 10.000 personas disfrutan del concierto de Crystal Fighters en Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

En torno a unas 10.000 personas han disfrutado anoche del concierto de Crystal Fighters en Palma, con el que la ciudad ha inaugurado una larga lista de actuaciones con motivo de las fiestas de Sant Sebastià, según han informado desde el Ayuntamiento de Palma.

El grupo de indie rock y música electrónica Crystal Fighters ha sido el cabeza de cartel en el concierto gratuito que ha dado el pistoletazo de salida a la celebración en honor al patrón de Palma, en el que también han actuado Tebals, Sideways y Guille & The Waves.

Hay que recordar, no obstante, que las celebraciones en honor a Sant Sebastià comenzaron el 10 de enero con el 'pregonet', al que siguió día 11 el Sant Sebastià Petit, dedicado al público infantil.

El programa de fiestas de Sant Sebastià continuará además este sábado, 17 de enero, con los ya consolidados tardeos; y con la 'revetla' de Sant Sebastià el próximo lunes, día 19, con actuaciones musicales en diferentes plazas y zonas de la ciudad. El programa se cerrará el domingo 25 de enero con el tradicional 'correfoc'.