El 112 mantiene 97 incidentes abiertos por el paso de la dana

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de emergencias 112 mantiene 97 incidentes abiertos por el paso de la dana Alice en Baleares.

Según ha actualizado hace unos minutos el 112 en la red social 'X', hasta las 14.00 horas, permanecían abiertos 97 incidentes.

Por islas, continúan abiertos 62 incidentes en Ibiza, 29 en Mallorca, cinco en Formentera y uno en Menorca.

Por tipología, los incidentes que siguen abiertos son 48 inundaciones de edificios y establecimientos --38 en Ibiza, ocho en Mallorca y dos en Formentera--; 15 obstáculos líquidos en la calzada, de los cuales 10 Mallorca, tres en Ibiza, y dos en Formentera; y 14 inundaciones de la vía pública --11 en Ibiza y tres en Mallorca--.