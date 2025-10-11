El 112 registra siete incidentes en Baleares relacionados con la dana Alice

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 ha registrado un total de siete incidentes relacionados con la dana Alice desde las 18.00 horas del viernes hasta las 08.00 horas de este sábado en Baleares.

Según ha informado el 112 en la red social 'X', la dana Alice sigue afectando a Baleares. Por ello, ha pedido mantener la precaución y seguir las recomendaciones dadas por Emergencias ante la probabilidad de lluvias intensas previstas para este sábado en Baleares, especialmente en Ibiza, Formentera y zonas de Mallorca.

Además, ha pedido estar atentos a las actualizaciones de los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares.

Hay que recordar que la Aemet mantiene activo el aviso naranja por riesgo importante de lluvias en Ibiza y Formentera, ante la posibilidad de acumulaciones de hasta 40 l/m2 en una hora y de hasta 100 l/m2 en un periodo de tres o cuatro horas. Se prevé que el aviso cambie a amarillo desde las 15.00 horas en Ibiza y Formentera, cuando se esperan acumulados de hasta 20 l/m2. Asimismo, continúa activo el aviso amarillo por tormentas, también en Pitiusas.

Además, la Aemet mantiene activados los avisos naranjas por riesgo importante de lluvias en el Llevant de Mallorca y norte y nordeste de la isla, ante la posibilidad de acumulaciones de hasta 40 l/m2 en una hora y de hasta 100 l/m2 en un periodo de tres o cuatro horas. Se espera que estos avisos puedan cambiar a amarillo a partir de las 20.00 horas, cuando se esperan acumulados de hasta 20 l/m2. Mientras, en la Serra de Tramuntana, interior y sur de Mallorca, continúan activos los avisos amarillos por riesgo de precipitaciones, ya que se esperan acumulaciones de hasta 20 l/m2 en una hora Toda Mallorca mantiene asimismo activos los avisos amarillos por tormentas.

En Menorca, por su parte, permanecen activos los avisos amarillos por riesgo de lluvias y tormentas, ante la previsión de acumulaciones de hasta 30 l/m2 en una hora.

Con todo, desde el Servicio de Emergencias han instado a llamar al 112 en caso de sufrir cualquier incidente.