11N.- Costa traslada su "respeto" a la huelga general y pide a la ciudadanía que valore si tiene motivos políticos

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha transmitido este jueves su "respeto" a la huelga general convocada para 11 de noviembre y ha pedido a los ciudadanos que valoren si la protesta tiene motivos políticos.

Costa, en declaración a los medios, ha sostenido que "un diputado socialista ha dicho que la huelga es contra la oposición" y ha afirmado que la sociedad es ahora responsable de "valorar las razones que se han puesto sobre la mesa".

El vicepresidente primero del Govern ha criticado que la crisis de la vivienda sea ahora un problema "cuando el Gobierno central ha tenido ocho años para reflexionar sobre esta cuestión" y ha destacado que el Ejecutivo balear "lleva trabajando desde el principio de la legislatura" en este tema.