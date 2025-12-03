Unas 130 personas acuden a una jornada organizada por el IMAS para reivindicar la "inclusión real" de los discapacitados

Jornada 'Juntos, sin barreras' organizada por el IMAS para tratar las problemáticas de las personas con discapacidad. - CONSELL DE MALLORCA

Alrededor de 130 personas han asistido a la I Jornada de las Personas con Discapacidad, organizada por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y titulada 'Juntos, sin barreras', en la que se ha apuntado que la "inclusión real solo se construye cuando todas las personas caminan juntas".

De esta manera se ha expresado la vicepresidenta del IMAS, María Magdalena García, durante su intervención, en la que también ha señalado que el horizonte común que es "eliminar los obstáculos físicos, sociales y actitudinales que aún limitan la participación plena", según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha alegado que con este acto se ha reforzado el compromiso colectivo de "avanzar hacia una Mallorca más accesible, justa y respetuosa con la diversidad".

El programa de la jornada se ha estructurado en dos mesas redondas. La primera, moderada por la periodista Mar Cerezález, ha dado voz a personas que conviven cada día con una discapacidad, al poner en el centro testimonios que han emocionado e interpelado al público. Sus aportaciones han reflejado la diversidad de situaciones, retos y fortalezas que conviven en el ámbito de la discapacidad.

"Lo más valioso de hoy ha sido poder escuchar sin filtros las experiencias en primera persona. Se necesitaba un espacio que colocara a las personas en el centro, y esta jornada ha permitido compartir realidades, reivindicaciones y aprendizajes que deben orientar las políticas públicas del futuro", ha destacado la directora insular de Personas con Discapacidad, Maria Francesca Rigo, que lidera el área encargada de organizar la jornada.

En la segunda mesa, moderada por la presidenta del Cermi, Aurora Bonet, se han reunido administraciones y entidades del tercer sector social para dar a conocer iniciativas que ya contribuyen activamente a mejorar la calidad de vida.

Entre ellos se encuentran el nuevo servicio público y gratuito de atención integral a domicilio dirigido a familias con niños de entre 7 y 17 años con discapacidad intelectual y necesidades por conducta, puesto en marcha en los últimos meses por el IMAS; la iniciativa surgida de un grupo de personas con diferentes discapacidades de Esment con el objetivo de informar y sensibilizar al personal sanitario sobre cómo les gustaría ser tratadas cuando acuden a una consulta médica, 'Cómo quiero que me trates'; los servicios de accesibilidad auditiva de la Fundació Aspas; y la investigación en biomarcadores del dolor de Aspace. Un espacio que ha permitido compartir metodologías, generar sinergias y reivindicar la importancia de la innovación social.

"Mallorca da un paso adelante con esta jornada. Se han compartido iniciativas, conocimiento y experiencias que recuerdan que la inclusión debe ser un trabajo constante, valiente y coordinado. Se continuará trabajando para que los derechos, la dignidad y la autonomía de las personas con discapacidad sean una realidad plena", han alegado Sánchez.

En este sentido, la I Jornada de las Personas con Discapacidad ha reforzado la necesidad de avanzar de la mano de entidades, familias, profesionales y administraciones, y ha logrado un éxito rotundo de participación, hecho que evidencia el alto grado de interés social hacia la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad.

"'Juntos, sin barreras' se ha convertido hoy en un mensaje compartido y en un compromiso firme para construir una Mallorca donde todas las personas puedan participar, decidir y vivir plenamente", ha añadido el presidente del IMAS.

Ante este apoyo masivo, la institución ha anunciado su voluntad de dar continuidad a este encuentro con una nueva jornada el próximo año, para consolidar así un espacio estable de reflexión y trabajo conjunto.