Unos 150 sanitarios asisten a una jornada para formarse en el uso de las ecografías en la Primaria

II Jornada de Ecografía Clínica en la Atención Primaria, celebrada en el Hospital de Son Espases. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 150 profesionales han participado este viernes en la II Jornada de Ecografía Clínica de Atención Primaria (ECO-APIB), para impulsar la formación en el uso de esta herramienta diagnóstica en los centros de salud para mejorar la capacidad resolutiva de la Atención Primaria.

El evento se ha desarrollado en el Hospital Universitario Son Espases y ha consistido en una clase magistral sobre ecografía nutricional y dos bloques de talleres prácticos dirigidos a profesionales de medicina familiar y comunitaria, enfermería, fisioterapia y pediatría, según ha explicado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

La ecografía clínica se ha consolidado en los últimos años como una herramienta "fundamental" de apoyo para la toma de decisiones en la Atención Primaria, dado que permite orientar diagnósticos, agilizar la atención al paciente y determinar más rápidamente si es necesario o no hacer pruebas complementarias o derivar a un paciente a una consulta de especialista.

La formación ha sido uno de los pilares de la implantación de la ecografía clínica en la Primaria. Desde 2023, Mallorca dispone de un aula permanente de ecografía clínica, dotada con siete estaciones ecográficas y 17 profesionales formadores, a la que se suman las aulas de Menorca y de Eivissa. Solo en el año 2024, recibieron formación 618 profesionales pero este año ya se han programado 19 acciones formativas, en las que han participado 265 profesionales.

Entre las iniciativas más innovadoras destaca el programa EcoCoach, una experiencia pionera con la que profesionales expertos acompañan a los facultativos en la consulta para reforzar el aprendizaje práctico de la ecografía con pacientes reales. Entre enero y agosto de este año se han desarrollado 61 sesiones en 21 centros de salud, en las que han participado 205 profesionales.

En 2015, la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca inició el proyecto de implantación de la ecografía clínica en los centros de salud. Después de poner en marcha los primeros programas formativos en 2018 y de empezar a dotar a los centros con ecógrafos en 2019, Baleares se convirtió en 2021 en la primera comunidad autónoma donde se impartía formación en materia de ecografía clínica básica a todos los residentes de medicina familiar y comunitaria.

Posteriormente, en 2024 tuvo lugar la I Jornada ECO-APIB en el Hospital Comarcal de Inca, con más de un centenar de participantes. Actualmente, todos los centros de salud y las unidades de fisioterapia de Mallorca disponen de uno o más ecógrafos clínicos.

Esta tecnología también está disponible en los ecógrafos portátiles de los servicios de urgencias de atención primaria (SUAP) y de los equipos de soporte de atención domiciliaria (ESAD).

La II Jornada ECO-APIB concluye con la conferencia titulada 'Ecografía clínica: de dónde venimos y hacia dónde vamos', a cargo del profesor e impulsor de la implantación de esta tecnología en la Primaria Josep Corcoll.

El encuentro pretende consolidarse como un espacio de intercambio de conocimiento y actualización profesional en un ámbito que amplía las aplicaciones y los beneficios para los pacientes y los profesionales sanitarios.