Unas 1.600 personas visitan las sedes del Consell de Mallorca durante la 6ª edición del Open House Palma

Varias personas participan en la visita al Palau del Consell de Mallorca durante la 6ª edición del Open House Palma. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha vuelto a abrir las puertas de sus edificios para la sexta edición del Open House Palma, en la que 1.600 personas han visitado este fin de semana las sedes de la institución insular.

El Palau del Consell ha vuelto a ser una de las visitas más demandas durante las jornadas de puertas abiertas, con 762 visitantes, el segundo recinto más visitado de todos los accesibles durante el Open House, según ha especificado la institución insular en un comunicado.

Durante el festival de la arquitectura celebrado este fin de semana se han podido visitar seis de los inmuebles del Consell de Mallorca. De esta manera, los ciudadanos pudieron disfrutar de visitas gratuitas y guiadas en las que pudieron entrar a los rincones más desconocidos de estos inmuebles, que normalmente tienen el acceso restringido.

Además de las 762 personas que visitaron el Palau del Consell, el Centro Cultural la Misericordia recibió 168 visitas, mientras que el Teatro Principal de Palma recibió 184. Por su parte, al Museo de Mallorca acudieron 198 visitantes, 174 al Museo Marítimo de Mallorca y 108 al Parque de Tecnologías Ambientales de Tirme.

La iniciativa de abrir los edificios más emblemáticos se enmarca en el compromiso del Consell de Mallorca de fomentar la transparencia y la participación ciudadana, y valorar el patrimonio insular. Se suma así a otras instituciones y entidades que forman parte del Open House Palma 2026.