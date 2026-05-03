Unas 200 personas participan en una prueba ciclista del programa 'Creixem en l'esport' en la Colònia de Sant Jordi

Representantes del Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de ses Salines y la Federación Ciclista de Baleares en el inicio de la prueba ciclista. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Colònia de Sant Jordi ha acogido este domingo la celebración de una prueba ciclista, en el marco del inicio de la I edición del programa 'Creixem en l'esport' del Consell de Mallorca, en la que han participado alrededor de 200 personas.

Este programa trata de acercar deportes de menor implantación a la población joven --niños y jóvenes de entre 3 y 16 años, tanto federados como no federados--, mediante un calendario regular de competiciones, jornadas de promoción y acciones formativas, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

En 2026, la institución promocionará el mundo de la bicicleta y, junto con la Federación de Ciclismo de Baleares, ha definido un calendario de diez carreras que serán de las modalidades de carretera o BTT. El programa pretende llegar a casi 3.000 jóvenes.

Este domingo se ha celebrado el trofeo del Ayuntamiento de ses Salines, organizado por el ciclista mallorquín Lluís Mas y destinado a las categorías cadete, infantil, alevín, principiante, promesas y un 'open' de féminas.

Al acabar las categorías infantiles se ha completado con una carrera solidaria, con una recaudación de cinco euros por participante, en favor de la asociación L'Estrella de na Marta, contra el cáncer infantil.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, el alcalde del Ayuntamiento de ses Salines, Guillem Mas, el presidente de la Federación Ciclista de Baleares, Antoni Bauzá, y el popular ciclista salinero Lluís Mas, han asistido a esta parada ciclista, la tercera del calendario estrenado este año, que ha salido de la plaza del Pou d'en Verdera, en la Colònia de Sant Jordi.

Bestard ha destacado que en el Consell apuestan por "el deporte en familia, para fomentar una práctica educativa, segura y en valores". Además, ha añadido que tratan de potenciar deportes que cuentan con un calendario "escaso" a nivel lúdico y no federado, por lo que en 2026 lo hacen de la mano de la Federación balear de Ciclismo y de grandes profesionales, como Lluís Mas.

La programación de 'Creixem en l'esport!' para el 2026 seguirá el 9 de mayo en Binissalem, el 6 de junio en Deià, el 6 de septiembre en Montuïri, el 13 de septiembre en Binissalem, el 19 de septiembre en Vilafranca de Bonany y el 25 de octubre en Cala Millor.