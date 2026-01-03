Unas 2.000 personas asisten a la ruta musicada celebrada este sábado en Raixa - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unas 2.000 personas han asistido a la ruta musicada celebrada este sábado en Raixa y protagonizada por más de 90 instrumentistas, agrupaciones corales y solistas.

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha informado que unas 2.000 personas se han acercado este sábado hasta la finca pública de Raixa para disfrutar del evento cultural con el que Raixa comienza este 2026. Se ha tratado de una ruta musicada en la que los asistentes han podido disfrutar de diferentes expresiones artísticas a través de un paseo por la posesión mallorquina, en la que han participado más de 90 intérpretes entre músicos, coros y solistas.

De esta forma, el Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes ha querido poner el colofón de las fiestas navideñas en la finca más emblemática de la isla, abriendo al público de todas las edades una muestra de coros, orquestas, bailes de danza y el canto de la Sibil·la.

Conjuntos de cámara, dúos, tríos, con cuerda, viento madera y viento metal han sido los protagonistas en diferentes lugares del recorrido y han creado un ambiente especial en la posesión mallorquina.

ORFEÓN BALEAR

Una recopilación de villancicos con el Orfeón Balear acompañados con el piano ha sido la propuesta del Orfeón Balear. Una celebración coral que ha unido tradición, emoción y belleza en un mismo escenario, en palabras del Consell. Un espectáculo que ha transmitido a los asistentes el espíritu de Navidad con profundidad, ha añadido.

Un recorrido sonoro a través de algunas de las obras más representativas del repertorio navideño, combinando el patrimonio musical mallorquín, la música clásica europea y las armonías corales modernas. Con una selección de obras corales tradicionales, populares e internacionales como el 'Canto de los pájaros', 'La pastora Caterina', 'Christmas Lullaby', 'The Lord Bless you and Keep You' o 'Adeste Fideles'. Todo culminado con el apoteósico 'Hallelujah del Mesías' de Händel.

EL CANTO DE LA SIBIL·LA

El canto de la Sibil·la ha sido el plato fuerte de la ruta musicada en Raixa, uno de los momentos de mayor expectación, con la interpretación de una de las piezas más emblemáticas de Mallorca.

Según el Consell, ha sido un momento de gran fuerza simbólica y con vestuario tradicional, que recupera uno de los rituales litúrgicos más antiguos del calendario de las fiestas, declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La Sibil·la, profética y misteriosa, transporta a un tiempo ancestral.

El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha asistido al evento y ha explicado que "se ha querido celebrar la entrada de año con un recorrido musical y artístico que permite descubrir la finca, a través de escenas sonoras protagonizadas por agrupaciones corales, de cámara, viento y duos musicales".

Durante más de dos horas, el numeroso público asistente ha podido recorrer los diferentes espacios de Raixa a través de una ruta artística en movimiento, donde la música, la danza y la naturaleza se han fundido, creando una atmósfera específica.