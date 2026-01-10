Unas 2.300 personas participan en la celebración del Día de la Peste en Palma

Celebración del Día de la Peste en Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unas 2.300 personas han participado este sábado en la celebración del Día de la Peste en Palma, un evento que forma parte del programa de las fiestas de Sant Sebastià, patrón de la ciudad.

Así lo ha informado el Ayuntamiento de Palma, que ha explicado que el acontecimiento ha comenzado en la plaza de Cort con un pasacalles que, posteriormente, se ha desplazado hasta la plaza Llorenç Bisbal.

La celebración del Día de la Peste ha sido organizada por la Obreria de Sant Sebastià, con el apoyo del Consistorio.

El acto, de marcado carácter festivo, ha contado con amenización musical y sesión de DJ.