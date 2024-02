Hasta 24 bodegas DO e IGP de Baleares participan hasta el miércoles en la Barcelona Wine Week

PALMA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24 bodegas de vinos Denominación de Origen (DO) e Indicación Geográfica Protegida (EGP) de Baleares participarán hasta el 7 de febrero en la Barcelona Wine Week.

Según ha destacado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural este lunes en nota de prensa, se trata de una de las ferias de referencia del sector vitivinícola de España. En ella, las bodegas de Baleares compartirán un espacio común organizado por la Conselleria, que ha financiado el 55 por ciento del coste de los estands de las bodegas.

El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, y el de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, han asistido este lunes a la inauguración de la BWW para mostrar su apoyo a todas las bodegas de las Islas participantes.

Del total, 21 son de Mallorca, una de Menorca y una de Ibiza. Así, hay representados vinos de la DO Binissalem, la DO Pla i Llevant, Vi de la Terra de Mallorca, Vi de la Terra de Menorca y Vi de la Terra d'Eivissa.

La feria, que se alargará hasta el miércoles, ha recibido este lunes la visita del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien ha visitado las bodegas de Baleares acompañado por Llabrés y Fernández.

Según el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto local, se ha "dado respuesta a una demanda del sector, que considera que la Barcelona Wine Week es la feria vinícola más interesante hoy en día, para mejorar su proyección comercial en el ámbito nacional e internacional".

Por su parte, Fernando Fernández ha añadido que "el sector del vino en Baleares es un sector maduro y con mucha iniciativa", además de estar "fuertemente estructurado con productores, bodegas y marcas de calidad que trabajan en una dirección que permite avanzar en su consolidación y desarrollo".

Si bien todavía no se conocen los datos de comercialización de los vinos con marcas de calidad de Baleares en 2023, los datos de producción permiten aventurar unas buenas cifras, según ha destacado la Conselleria.

Cabe recordar que la uva producida el pasado año ha permitido la elaboración de 6,8 millones de litros de vino, un 7,7 por ciento más que en 2022. Se trata de un máximo histórico de producción de vino de calidad diferenciada, con una añada que ha tenido una producción de uva destacable y de buena calidad, ha explicado Llabrés.

Por otro lado, ha rememorado que más de la mitad de la superficie de uva de vinificación está dada de alta en producción ecológica y la otra mitad en producción integrada. "Esto demuestra claramente su apuesta por la sostenibilidad ambiental", ha añadido, por su parte, Fernández.

Las bodegas de Mallorca que han acudido a la feria son Binigrau, Son Juliana, Sa Cabana, Ava vins, Son Prim, Son Vich, Can Axartell, Dalt Turó, Ses Talaioles, Oliver Moragues, Pla de Buc, Mortitx, Santa Catarina y Blanca Terra (IGP Vi de la Terra Mallorca); Bodegas Bordoy, Miquel Oliver, Vins Miquel Gelabert y Butxet viticultors (DO Pla i Llevant) y Bodegas José Luis Ferrer, Finca Binigual y Can Fumat (DO Binissalem); de Menorca, Bodega Torralba (VT Menorca) y de Ibiza, Ojo de Ibiza y Bodega Can Rich (VT Eivissa).

En la BWW también se pueden encontrar otras bodegas de las Islas como Can Majoral, Mesquida Mora, Ibizkus Wines y Can Verdura, que se localizan en una sección específica dedicada a los vinos de elaboración artesana.