Unos 25.000 alumnos de secundaria y primaria se someterán a las pruebas Iaqse a partir del próximo lunes

Archivo - Alumnos en un aula. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unos 25.000 alumnos de segundo de ESO y sexto y cuarto de primaria de Baleares se someterán a partir del próximo lunes a las pruebas del Instituto de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (Iaqse).

En el caso de los centros educativos que forman parte de la muestra de control, según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, las pruebas tendrán lugar entre el lunes y el jueves.

Este año, no obstante, se ha realizado un esfuerzo para flexibilizar las fechas de la evaluación en los centros educativos que gestionan directamente la celebración y el desarrollo de las pruebas, quienes podrán llevarlas a cabo entre el 27 de abril y el 22 de mayo.

Además, como ya se hizo el curso pasado, se han adaptado los materiales para hacerlos accesibles al alumnado con discapacidad visual y garantizar la participación equitativa de todos los estudiantes.

Más allá de las evaluaciones de diagnóstico, se ha incorporado una evaluación externa de sexto de primaria en la que participan 51 centros de Baleares con el objetivo de conocer el nivel competencial del alumnado al finalizar la etapa obligatoria.

La administración, según la Conselleria, ha realizado un "esfuerzo" para que los correctores de las pruebas vean incrementada la cantidad económica que perciben por realizar esta tarea.