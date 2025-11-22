Unas 25.000 personas dan la bienvenida a la Navidad con el encendido de luces en Palma

Luces de Navidad en el centro de Palma - ISAAC BUJ - EUROPA PRESS

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Palma ha dado este sábado la bienvenida a la Navidad con el tradicional encendido de luces que este año, como novedad, se traslada a la plaza de España.

Según los datos facilitados por la Policía Local, unas 25.000 personas han salido a las calles de la ciudad para ver la encendida de luces. En la plaza de España, el espectáculo ha reunido a 15.000 personas.

La celebración ha comenzado a las 19.00 horas con un espectáculo visual y musical a cargo del Grup TRUI, que ha presentado la propuesta artística titulada 'El ball de les dues estrelles'.

La actuación ha durado unos 35 minutos y, seguidamente, se ha hecho la cuenta atrás y el encendido simultáneo de todas las luces de Navidad de la ciudad, que se han activado en sincronía con el punto culminante musical, acompañado de un efecto final de confeti luminoso.

El espectáculo ha contado la historia de dos estrellas hermanas, Lira y Vega, que se reencuentran tras milenios para bailar un vals guiadas por la luz de un diamante que simboliza los deseos colectivos, y cuya danza termina convirtiéndose en una lluvia de esperanza que cae sobre la ciudad.

La escenografía ha incluido una gran plataforma central y una pantalla LED desde la que se han proyectado imágenes y la cuenta atrás, junto con efectos de nieve y humo.

La actuación ha contado con dos acróbatas, un diamante como elemento escenográfico central iluminado desde el interior y el 'Candelabre Galàctic', una instalación flotante que ha descendido desde el cielo y se ha convertido en el escenario del baile final. En total, han participado 13 artistas, además de todo el equipo técnico necesario.

En toda la capital balear este año se instalan 3.350 módulos de luz, lo que supone 80 más que el año pasado, y hasta 614.396 metros de guirnalda, 72.959 más que en 2024.

Entre las novedades de este año, destaca la colocación de luces navideñas en zonas que el año pasado no tenían como avenida Gaspar Bennazar, calle Jacinto Verdaguer, Son Espanyol y plaza Patines.

Además, se introducen cambios en el alumbrado de otras zonas, como la avenida Comte Sallent, Son Sardina, Can Capiscol, Pere Garau o General Riera, donde este año se renueva la iluminación respecto a la del año pasado, incorporando nuevos formatos y tipos de luces.

Al margen de estas novedades, se mantiene la iluminación tradicional de años anteriores en otras calles de Palma, destacando la carpa de la plaza de San Cosme, el árbol de 20 metros de altura de Parc de Ses Estacions, los árboles de 10 metros de altura en Antoni Maura y la plaza Raimundo Clar o la bola gigante de Passeig Sagrera, entre muchas otras.