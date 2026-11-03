Ara Més-Front Ampli recogerá aportaciones para que su programa electoral sea "el de la gente normal"

La candidata de Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila, a las elecciones del 29N presenta el proceso participativo para elaborar el programa electoral. - EUROPA PRESS

PALMA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ara Més-Front Ampli ha iniciado un proceso participativo con el que cualquier persona podrá hacer propuestas, que después podrán ser incluidas en el programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre y que así se convierta en el programa "de la gente normal".

La cabeza de lista de la coalición en Baleares, Carme Gomila, ha indicado, en declaraciones ofrecidas este martes a los medios en la plaza Mayor de Palma, que esta iniciativa trata de preguntarle a la población "qué falla y qué propuestas tiene" para mejorar Baleares entre todos.

En ese sentido, ha alegado que quien "sufre los problemas cada día", es quien mejor sabe "qué es lo que falla en Baleares". "Quien coge el transporte público cada día para ir al trabajo, es quien mejor sabe qué conexiones faltan o qué frecuencias están infradotadas. Quien no llega a final de mes, sabe perfectamente que han subido los productos básicos de la cesta de la compra. Quien no puede pagar un alquiler, sabe que ha subido el metro cuadrado en Formentera, Eivissa, Mallorca y Menorca", ha aseverado.

Gomila ha incidido en que este programa electoral pretende ser el de la gente que "quiere vivir bien en su casa" y esto se hace "escuchando a la ciudadanía". La intención de la formación es "tener una voz en Madrid" pero que hable de "los problemas de los baleares y les ponga solución".