Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha afirmado este lunes haber recibido una tarjeta censal a nombre de su marido, fallecido hace 15 años y cinco meses, de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha explicado en la rueda de prensa previa al pleno que tendrá lugar este martes, en la que ha asegurado que desde el Gobierno central "son capaces de alterar el censo electoral" y de "hacer votar a los muertos con tal de no perder su asiento en la Moncloa".