Archivo - Tren de Serveis Ferroviaris de Mallorca. - GOVERN DE LES ILLES BALEARS - Archivo

PALMA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha asegurado que, si gana las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprobará un nuevo plan de infraestructuras y firmará nuevos convenios de carreteras y de ferrocarriles con Baleares.

Así lo ha explicado el cabeza de lista del PP por Baleares, José Vicente Marí Bosó, durante un acto electoral celebrado este jueves en la estación Intermodal de Palma, en el que ha desgranado algunas de las políticas de movilidad de la formación.

De este modo, ha recriminado a la expresidenta del Govern Francina Armengol que reclamara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estos dos acuerdos cada vez que se reunieron en el Consolat de Mar en la pasada legislatura y lograra "muy buenas palabras" pero "ninguna acción" por parte del Estado.

El representante 'popular' ha subrayado que Baleares aún no cuenta con una financiación estatal para las obras ferroviarias y ha apuntado que, si el Gobierno financia el ferrocarril en la península, también lo debería hacer en Baleares.

Por otra parte, ha señalado el "incumplimiento" del Gobierno de España con los convenios de carreteras, que ha censurado que están "bacheadas".