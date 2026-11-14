El PSIB apela a la memoria de Antich para conseguir el cuarto diputado por Baleares en el Congreso

El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez (c), junto a los representantes el PSIB en el mitin de Palma. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha rememorado al difunto expresidente del Govern Francesc Antich para pedir el voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y así lograr un cuarto escaño por Baleares para el PSOE en el Congreso de los Diputados --con tres parlamentarios en la pasada legislatura--.

Diferentes representantes del partido han participado este sábado en el mitin central de la campaña electoral de la federación socialista balear en Palma, en el que han pedido votar "con alma, fuerza e ilusión" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, --presente en el acto-- pueda revalidar su cargo al frente del Ejecutivo.

La cabeza de lista del PSOE por Baleares, Francina Armengol, ha señalado que el partido "sale a ganar" en estos comicios pero ha recordado que la campaña no acabará el 29N, sino el 23 de mayo con las elecciones locales, insulares y autonómicas.

En ese sentido, ha recordado las palabras que Antich expresó durante la campaña de las elecciones europeas en 2024, en las que pidió un voto "coherente" para que la gente "tenga una mano donde agarrarse, por la paz y la libertad".

La también presidenta de la Cámara Baja ha afirmado que el expresidente se sentía "muy orgulloso" de que se pudiera hablar el catalán y el resto de lenguas cooficiales en el Congreso, por lo que, ante las amenazas del PP de retirar esta posibilidad, ha reivindicado que "la lengua no se toca".

Armengol ha alegado que PP y Vox "solo hablan de prohibir, retroceder, quitar derechos y libertades". Además, ha planteado que frente a los "insultos" y la "mala educación" de estas formaciones, ha habido "gente con rigor y propuesta de país".