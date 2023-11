Unas 30 personas se concentran en Palma en una movilización estudiantil por Palestina

Concentración de Ciutadans per Palestina Mallorca en la plaza del Tubo de Palma

Concentración de Ciutadans per Palestina Mallorca en la plaza del Tubo de Palma - EUROPA PRESS

PALMA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 30 personas han acudido este jueves a las 12.00 horas a la movilización estudiantil en Palma de Ciutadans per Palestina Mallorca en solidaridad con "la lucha del pueblo palestino".

La plataforma ha explicado que la convocatoria responde a la huelga estatal convocada por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) para este jueves. Sin embargo, Ciutadans per Palestina Mallorca ha indicado que en la Isla no se ha podido convocar oficialmente la huelga estudiantil por una cuestión de plazos.

Uno de los miembros de la plataforma ha señalado que "no se ha podido llegar a todos los centros educativos y a la universidad porque no hubo tiempo de convocar a nivel local". Bajo esta premisa, ha explicado que han decidido sumarse a las movilizaciones estatales porque "estudiantes de Palestina están siendo masacrados".

"Creemos que como jóvenes tenemos el deber de salir a la calle para manifestarnos y poner voz a aquellos que no pueden", ha concluido.

No obstante, han celebrado esta movilización en la conocida como plaza del Tubo de Palma a la que han a asistido unas 30 personas, entre ellas estudiantes que no han acudido a clase, pero no en el marco la huelga que se ha llevado a cabo en otras comunidades.

Los manifestantes han acudido con pancartas de 'Paremos el genocidio en Palestina' y 'No es conflicto, es genocidio', bajo gritos de 'Viva la lucha del pueblo palestino' e 'Israel asesina, Europa patrocina'.