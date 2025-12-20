Unos 30 policías nacional realizan el dispositivo del partido de Copa entre Atlético Baleares y Atlético de Madrid - POLICÍA NACIONAL

PALMA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unos 30 policías nacionales realizaron el dispositivo del partido de dieciseisavos de la Copa de su Majestad el Rey que este pasado miércoles, día 17 de diciembre, enfrentó al Atlético Baleares y al Atlético de Madrid, en el Estadi Balear, en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que agentes de este cuerpo policial en Palma realizaron un dispositivo especial para garantizar la seguridad durante la eliminatoria de los dieciseisavos de la Copa de Su Majestad el Rey en la capital balear.

El pasado miércoles, con motivo de la eliminatoria entre el Atlético Baleares y el Atlético de Madrid del torneo copero, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la Unidad de Motos establecieron un dispositivo para que no ocurrieran altercados por la gran afluencia de público que hubo.

Sin embargo, la operativa empezó días antes cuando los jefes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y los de UPR establecieron y diseñan los pormenores del dispositivo.

Unos 30 policías nacionales realizaron el dispositivo que duró desde la mañana del miércoles --cuando el Atlético de Madrid llegó a Mallorca-- hasta que el equipo visitante se dirigió al aeropuerto de Son Sant Joan para abandonar la isla.

Una vez que se acompañó a los futbolistas del conjunto colchonero a su hotel por la mañana, los agentes de la Unidad de Motos se encargaron de guiar el traslado de ambos equipos y del cuarteto arbitral al Estadi Balear. Una vez en el campo, la UPR se aseguró de que no ocurriera ningún percance durante el acceso de los espectadores, en el transcurso del partido y a la finalización del mismo. El operativo acabó cuando se acompañó al conjunto madrileño al aeropuerto y a los árbitros.

LA UNIDAD DE PREVENCIÓN Y REACCIÓN SE CREA EN 2002

La Unidad de Prevención y Reacción se creó en 2002 por el Ministerio de Interior para complementar a la Unidad de Intervención Policial (UIP). La Policía Nacional en Baleares contó desde ese mismo año con los primeros efectivos de esta unidad.

No obstante, el embrión apareció en la isla en el año 2001 cuando a los agentes que estaban en Prevención se les formó con el curso de Actualización para Unidades de Seguridad Ciudadana. A la postre, esta fue la primera formación para hacer que el grupo de Prevención se convirtiera en la UPR meses más tarde.

ORGANIGRAMA Y FUNCIONES

En Baleares se cuenta con dos grupos de UPR, con un total de 60 policías en total. Cada grupo está compuesto por un inspector, dos subinspectores y varios oficiales y policías.

La unidad se encarga de todo lo relativo al orden público como pueden ser grandes aglomeraciones de personas en un partido de fútbol de entidad o manifestaciones. De la misma manera, realizan dispositivos de seguridad en grandes eventos o acontecimientos, por ejemplo: cuando Su Majestad el Rey asiste a Palma. También son especialistas en realizar entradas que pueden albergar peligrosidad.

Igualmente, relacionado a la UPR, está la Unidad de Motos de la Policía Nacional. Estos 28 policías tienen formación en materia de antidisturbios, aunque sus labores, aún compartidas, son algo diferentes.

Ambos, UPR y Motos viajan a las comisarías locales de Balears para dotar de apoyo cuando es necesario. Por ejemplo: van a Ciutadella durante las fiestas de Sant Joan para realizar un dispositivo de seguridad ante la aglutinación de personas durante las celebraciones.