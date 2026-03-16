La 32ª Fira de Son Ferriol llega este domingo con conciertos, exhibiciones de baile y un torneo de ajedrez

Acto de presentación de la 32ª edición de la Fira de Son Ferriol. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 32ª Fira de Son Ferriol se celebrará este domingo en la avenida del Cid y las calles adyacentes de la barriada en la que habrá conciertos, demostraciones de baile y hasta un torneo de ajedrez.

El programa del evento se ha presentado este lunes en el Casal de Barri de la mano de la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, y del presidente de la Asociación de Vecinos de Son Ferriol, Jordi Llabrés.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento ha informado que también han asistido a la presentación el director general de Comercio y Restauración, Toni Fuster, y la coordinadora de Distrito de la Playa de Palma y Pla de Sant Jordi, Paquita Oliver.

Durante su intervención, la regidora ha destacado que la presentación de la feria se ha realizado este año por primera vez en el casal de barrio de Son Ferriol, en "pleno corazón del barrio", en un espacio que simboliza "el espíritu de cercanía, participación y vida comunitaria que caracteriza este evento".

Asimismo, ha recordado que la Fira de Son Ferriol está "plenamente consolidada" como una de las "grandes citas" del calendario festivo y social de Palma. "Lo avalan sus 31 ediciones anteriores y la gran afluencia de público que reúne cada año, tanto del barrio como de Palma y de toda Mallorca", ha apuntado.

La regidora ha reconocido el papel del tejido asociativo del barrio, al subrayar que el "éxito" y la continuidad de esta feria "no serían posibles sin el trabajo, la implicación y la colaboración de las asociaciones de Son Ferriol".

En esta línea, ha recordado que la feria ha sido declarada nuevamente de interés público municipal, una distinción que "reconoce el valor de esta iniciativa" y refleja el "firme apoyo" del Ayuntamiento a un evento "tan importante para la ciudad".

Finalmente, ha agradecido la colaboración de las entidades vecinales, el comercio local y los distintos servicios municipales implicados en la organización, y ha animado a toda la ciudadanía a acercarse este fin de semana a Son Ferriol para disfrutar de la feria.

Tanto la regidora como el presidente de la Asociación de Vecinos de Son Ferriol han remarcado la importancia de la colaboración de las diferentes áreas municipales para que este evento sea "un gran éxito": PalmaActiva, Policía, Bomberos, Protección Civil, EMAYA, EMT, Deportes y Participación Ciudadana, entre otras.

Para evitar la congestión del tráfico, han aconsejado utilizar el transporte público. En este sentido, cada 20 minutos habrá un autobús lanzadera de la EMT desde Son Llàtzer hasta Son Ferriol para facilitar la movilidad del público asistente.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de Son Ferriol ha explicado que este año habrá alrededor de 200 estands y más de 1.600 metros lineales de exposición.

Llabrés ha destacado la amplia oferta gastronómica y de artesanía que se ofrecerá, que se suma a la presencia de maquinaria y animales --halcones, cabras, ovejas, caballos o perros, entre otros--. El organizador también ha señalado la tradicional muestra de 'mobylettes', así como exposiciones en el Casal de Barri por parte de artistas de Son Ferriol y atracciones para niños y jóvenes.