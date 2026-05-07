El 35% de las compraventas de vivienda en Baleares corresponde a extranjeros

Archivo - Varias personas pasan junto a los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El 35% de las compraventas de vivienda en Baleares corresponde a compradores extranjeros y el 21% de las operaciones se realiza sin necesidad de financiación hipotecaria, según un análisis del mercado residencial en Baleares de la promotora inmobiliaria Metrovacesa.

El informe señala que en marzo de 2026 el precio medio de la vivienda en las Islas se situó en 5.236 euros por metro cuadrado (m2), tras registrar un incremento interanual del 9,1%.

Desde finales de 2019, el encarecimiento acumulado alcanza el 72,1%, consolidando al archipiélago como uno de los lugares con el precio medio más caro de España y alineado con niveles de precio propios de grandes capitales europeas.

Precisamente, Baleares casi duplica la media nacional, que se sitúa en 2.709 euros/m2, y su revalorización acumulada desde 2019 (+72,1%) supera en más de 16 puntos porcentuales la registrada a nivel nacional (+55,8%).

Según Metrovacesa, la presión de la demanda no responde únicamente a factores coyunturales, sino a una transformación estructural del perfil comprador.

En los últimos años, el archipiélago ha experimentado un fuerte crecimiento de población extranjera, con más de 69.000 nuevos residentes internacionales desde 2021, mientras que el saldo de población española ha sido negativo (-6.151).

El peso de la demanda internacional en la comunidad autónoma dobla el dato en relación a la media española, donde el comprador extranjero representa el 17,1% de las compraventas.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de provincias españolas, subraya el análisis, la evolución de los precios "no depende en gran medida del crédito".

Las hipotecas apenas han crecido un 0,4% interanual, lo que indica que la demanda está impulsada en buena parte por compradores con capacidad financiera propia, menos sensibles a las condiciones de financiación.

La oferta de vivienda, por su parte, ha mostrado una "cierta capacidad de reacción en el corto plazo". En el último año, el número de visados de obra nueva ha superado la creación de hogares, situando el ratio visados/hogares del último año en el 111,5%, a diferencia del 58,2% a nivel nacional.

No obstante, este incremento de la producción no ha sido suficiente para corregir el desequilibrio acumulado en años anteriores, que todavía supera las 5.500 viviendas.

Además, el informe indica que el mercado presenta una particularidad adicional, puesto que una parte relevante del parque residencial no responde a la demanda de vivienda habitual.

La vivienda secundaria representa aproximadamente el 32% del total, lo que limita su capacidad para absorber la presión residencial de quienes buscan una primera vivienda.

Como consecuencia de esta combinación de factores, el esfuerzo necesario para acceder a una vivienda en Baleares supera actualmente los diez años de renta bruta. "Este umbral sitúa al mercado en niveles de inaccesibilidad estructural para una parte significativa de la población", añaden.