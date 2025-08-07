Unas 50 de personas con diagnóstico de salud mental grave tendrán acceso a pisos compartidos concertados por el Govern. - CAIB

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de personas con diagnóstico de salud mental grave tendrán acceso a pisos compartidos concertados por el Goven.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha presentado este jueves el recurso durante una visita a uno de los pisos ubicados en Manacor, gestionado por la Fundació Estel de Llevant, donde ha podido conversar con algunos de sus usuarios. La ha acompañado la directora general de Atención a la Dependencia, María Castro.

Este servicio, que se desarrollará entre los años 2025 y 2028, cuenta con una inversión total de 3,9 millones de euros, y será gestionado por las entidades especializadas Estel de Llevant (12 plazas - 942.793 euros), Es Garrover (14 plazas - 1,09 millones de euros, Grec (6 plazas - 471.396 euros) y Associació Gira-sol (18 plazas - 1,4 millones de euros).

UN ESPACIO RESIDENCIAL DIGNO, SEGURO Y ADAPTADO

La consellera Fernández ha destacado que "este recurso responde a una de las necesidades más importantes del colectivo y de las entidades del sector: disponer de un espacio residencial digno, seguro y adaptado".

Estos domicilios suponen un recurso diferente a los pisos tutelados, ya que están dirigidos a personas con diagnóstico de trastorno mental grave que pueden dar un paso más en su proceso de empoderamiento, buscando un mayor grado de autonomía personal.

"De esta manera, no solo mejoramos la calidad de vida de estas personas, sino que también facilitamos su integración e inclusión social, favoreciendo su autonomía y bienestar", ha añadido.

Los pisos compartidos están destinados a personas con un diagnóstico de trastorno mental grave que requieren apoyo técnico especializado y cobertura de necesidades básicas como la vivienda o la alimentación. El objetivo es fomentar su autonomía y una adecuada inserción sociocomunitaria.

Esta nueva línea de concertación se incorpora a la red pública de servicios sociales y de salud mental, y complementa la cartera básica de servicios con un recurso muy demandado.

Además de la consellera y la directora general, han asistido el gerente de Estel de Llevant, Guillem Febrer; el gerente de la Fundació Es Garrover, Gori Molina; la directora de Vivienda de la Asociació Gira-Sol, Carmen de Lis, y la directora técnica de Programas de GREC Mallorca, Carme Pujol.