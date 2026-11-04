Unas 50 personas visitan el molino des Caragol en el marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio

Visitantes en una de las visitas guiadas en el molino des Caragol. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El molino des Caragol, situado en el Pla de Sant Jordi de Palma, ha acogido dos visitas guiadas incluidas en el programa de las Jornadas Europeas de Patrimonio, con cerca de 50 participantes en la actividad.

El Consell de Mallorca ha señalado este miércoles en un comunicado que las visitas guiadas, que tuvieron lugar el pasado sábado, han permitido que los visitantes puedan conocer las características de este bien patrimonial y las actuaciones de restauración que se han llevado a cabo.

Este molino de viento de extracción de agua, construido durante las primeras décadas del siglo XX, cuenta con una base y una torre circulares.

Con el paso del tiempo, la falta de mantenimiento había favorecido el crecimiento de vegetación en el entorno y el deterioro de diversos elementos del conjunto, como los muros de piedra en seco y las acequias. La maquinaria del molino también había sido desmontada años atrás a causa de los daños ocasionados por un temporal de viento.

El Consell inició los trabajos de restauración en enero de este año, que han incluido el molino, la alberca, la caseta que cubre el acceso al pozo, el cuello de la noria, la maquinaria y el entorno inmediato.

Las actuaciones han consistido en la limpieza y desbroce del espacio, la reparación de los muros de piedra, la recuperación de las acequias y de la alberca, y la restauración de la maquinaria en el taller de patrimonio histórico-industrial del Consell.

JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO

Por su parte, las Jornadas Europeas de Patrimonio son una iniciativa del Consejo de Europa en la que participan más de 50 países, con el objetivo de acercar el patrimonio cultural a la ciudadanía mediante visitas guiadas y otras actividades divulgativas.

En España, la coordinación corresponde al Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de españa (IPCE). El lema de este año es 'Patrimonio en riesgo: revitalizando, resistiendo y reimaginando', que invita a reflexionar sobre la protección del patrimonio cultural, especialmente de aquellos elementos y tradiciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad.