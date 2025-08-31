Unas 500 personas participan en la concentración y marcha de apoyo a la Global Sumud Flotilla en Palma

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unas 500 personas, según han contabilizado desde la Policía Nacional, han participado este domingo en la concentración y posterior marcha de apoyo a la Global Sumud Flotilla, que esta jornada ha salido de Barcelona y de otros lugares, en Palma.

La concentración, que ha sido convocada por la Delegación en Mallorca de la Global Sumud Flotilla, con la colaboración de personas y entidades que organizaron las Marchas por Palestina en Mallorca el 31 de julio, ha comenzado a las 19.00 horas, delante del edificio de la Autoridad Portuaria, donde se ha leído el manifiesto.

Posteriormente, los concentrados han marchado hasta Dalt Murada, entre gritos de "Palestina libertad", "no es una guerra, es un genocidio" e "Israel asesina, Europa patrocina". La acción ha finalizado con la cuelga de la bandera de Palestina en Dalt Murada.

En declaraciones a los medios de comunicación, Evelyn Nicoleno, miembro de una las organizaciones que dan apoyo a la iniciativa de la Global Sumud Flotilla, ha explicado que con esta acción quieren trasladar todo su "apoyo, fuerza y ganas" a quienes se han embarcado en la Flotilla para tratar de conseguir que "se acabe este genocidio, que es atroz, y que se está presenciando en vivo".

"Hoy Mallorca --hay que recordar que, además de en el puerto de Palma, ha habido concentraciones en los puertos de Alcúdia, Portocolom y Sóller-- se hace presente en esta acción sencilla que despide a la Global Sumud Flotilla con todo el convencimiento de que la sociedad civil está para decir basta", ha añadido.

Nicoleno ha asegurado mantener las "esperanzas de que esto se acabe" a pesar de "saber que es difícil". "Ante unos oídos necios y asesinos, no tenemos más que seguir redoblando la resistencia, la fuerza de seguir luchando y haciendo acciones en el mundo", ha dicho.

"Lo que está claro", ha considerado, "es que ya, ahora, todos estamos juntos para decir basta". "O sea, es el mundo el que está unido, si antes eran acciones y países en cada una de sus naciones diciendo y haciendo acciones, ahora estamos mancomunadamente tratando de que esto se detenga", ha precisado.

"Ya es una labor humanitaria. Somos los pueblos civiles los que estamos diciéndoles a nuestros gobernantes, a nuestros estados esto no puede ser, se tiene que detener, por favor, tienen que hacer algo", ha reivindicado. "Si no", ha añadido, lo hacemos nosotros porque esta acción de la Flotilla es eso: no hay respuesta de los gobiernos, pues sale la sociedad civil, salimos los pueblos a decir basta a este genocidio y a llevar, por supuesto, la ayuda humanitaria que se le está negando en esto momento a un pueblo que vemos, que día a día, se está muriendo de hambre", lo cual "es la vergüenza de la humanidad, la vergüenza de lo que está ocurriendo", ha finalizado.