Unas 500 personas participan en la jornada benéfica a favor de ELA Balears en Andratx - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 500 personas han participado este domingo en la jornada benéfica a favor de ELA Balears en Andratx.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Andratx ha informado que la solidaridad ha vuelto a ser la protagonista en el municipio durante la jornada benéfica organizada por la peña 'Gabinete de Crisis', con el apoyo del consistorio andritxol, destinada a recaudar fondos para la Asociación ELA Balears.

El encuentro ha tenido lugar en las instalaciones deportivas de Sa Coma, donde se han cocinado varios kilos de migas solidarias que han sido repartidas entre los numerosos asistentes. Además, la jornada ha incluido rifas benéficas, atracciones infantiles, música y baile, en un ambiente festivo y de cooperación vecinal.

'Gabinete de Crisis', una peña que colabora a lo largo del año en diferentes actividades festivas y solidarias en Andratx, ha vuelto a demostrar su compromiso social organizando esta cita a beneficio de ELA Balears.

Según la organización, cerca de 500 personas han participado en la jornada, demostrando una vez más la sensibilidad del municipio hacia las causas sociales. "La respuesta de la gente ha sido increíble; Andratx siempre se vuelca cuando se trata de ayudar", han destacado desde la peña 'Gabinete de Crisis'.

La fiesta benéfica ha contado con la presencia de la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y el regidor de Fiestas, Iván Sánchez, entre otros regidores de su equipo de gobierno, así como representantes de ELA Balears, quienes han agradecido la implicación de todos los asistentes y el apoyo recibido.

Los fondos recaudados durante la jornada se destinarán íntegramente a ELA Balears, entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esclerosis lateral amiotrófica y sus familias en las Baleares.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que este municipio "ha demostrado una vez más su gran corazón y su solidaridad". "Gracias a todos los que han hecho posible esta jornada", ha añadido.