La 59 edición del Concierto en el Torrent de Pareis contará con 'Capella Mallorquina' y 'Palma Gospel Singers'

PALMA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 59 edición del Concierto --organizado por Fundación Sa Nostra-- en el Torrent de Pareis contará con las actuaciones de 'Capella Mallorquina' y 'Palma Gospel Singers', el próximo 2 de julio.

En un comunicado, la Fundación Sa Nostra ha explicado este lunes que el recital tendrá lugar a las 17.30 horas, será gratuito y de una duración aproximada de una hora.

Este año, las formaciones musicales que actuarán ofrecerán un programa "ecléctico con temas religiosos, canciones tradicionales mallorquinas y otras obras contemporáneas".

La primera actuación de la tarde, correrá a cargo de la coral 'Capella Mallorquina', quien interpretará canciones populares como 'Una dona llarga i prima', 'Sor Tomasseta' y 'Ton pare no té nas', entre otras.

La segunda parte del concierto estará marcada por obras musicales de carácter internacional de la música góspel. Dirigida por Refel Fiol, 'Palma Gospel Singers' interpretará temas como 'Holy Spirit', 'Let it be', o 'Joyful Joyful', entre otros.

Por último, las dos formaciones vocales interpretarán conjuntamente 'Total praise' de R. Smallwood y 'Oh, happy day!' de Edwin R. Hawkins.