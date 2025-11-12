Unos 600 jubilados de Mallorca participan en una jornada deportiva en el hipódromo de Son Pardo - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 600 personas jubiladas de diferentes municipios de Mallorca han participado este miércoles en una jornada deportiva organizada por el Consell insular en el hipódromo de Son Pardo.

Los asistentes, que practican regularmente deporte a través del programa 'Mou-te amb salut', han disfrutado de tres estaciones de actividad física, una de baile, una de entrenamiento y otra de estiramientos, así como de un taller de salud.

Durante el circuito, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, los asistentes han seguido las carreras de trote que se han celebrado en el hipódromo.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, y el conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, han visitado los participantes en la jornada.

"Desde el Consell se apuesta por la promoción deportiva municipal para las personas de edad mediante el programa que desarollamos con los ayuntamientos. Estos grupos se encuentran un par de veces al año para compartir una gran jornada deportiva como esta. El objetivo es fomentar salidas activas, con el plus del deporte", ha dicho Galmés.

Bestard, por su parte, ha considerado que jornadas como la de este miércoles son "un homenaje a todas las personas que hacen deporte con el Consell de Mallorca" y ha celebrado que haya estado "llena de compañerismo y buen humor".

La jornada se ha cerrado con una comida de hermandad en la que los participantes han podido compartir sus experiencias.