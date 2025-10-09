Hasta 62 personas compiten en Palma por cada vivienda en alquiler, un 22% más que el año pasado

Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda. - Ricardo Rubio - Europa Press

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hasta 62 personas compitieron durante el tercer trimestre de 2025 por cada una de las viviendas de alquiler ofertadas en Idealista, lo que supone un incremento del 22% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando fueron 50.

Así se desprende del último estudio realizado por el portal inmobiliario, que sitúa a la capital balear como el gran mercado con mayor competencia, por delante de Barcelona (58) o Madrid (46), y el segundo en la que más ha crecido el número de interesados por cada anuncio, solo por detrás de Bilbao (49%).

También ha crecido el número de competidores por cada vivienda en alquiler en el conjunto de Baleares, con 36 interesados por anuncio en el tercer trimestre del presente año.

Eso supone un crecimiento interanual del 12%, pues en el mismo periodo de 2024 el número de competidores se situaba en los 32.

En el conjunto de España, siempre según Idealista, el volumen de familias que se postulan por cada anuncio ha crecido en los últimos 12 meses en la mayoría de las capitales españolas.

A Bilbao y Palma le siguen Alicante (19%), Málaga (13%) y Sevilla (12%). Madrid ha crecido un 4%, Valencia un 3% y San Sebastián un 2%, mientras Barcelona es el único de los grandes mercados en el que la competencia ha caído, un 3%.

Los mayores crecimientos, no obstante, se han dado en Lleida (84%), Burgos (81%), Logroño (76%), Ciudad Real (75%), Melilla (74%), Teruel (59%), Palencia (55%), Cuenca (54%), Badajoz (54%) y Zamora (51%).

En términos regionales, la competencia en el conjunto de Baleares está por debajo de la registrada durante el tercer trimestre de 2025 en provincias como Navarra (76), Álava (71), Barcelona (63), Zaragoza (58) y Tarragona (53).