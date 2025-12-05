El 65,9% de los exámenes de la PAU en la UIB se respondieron en catalán en 2025, 15,2 puntos menos que hace una década

Un estudiante durante la realización de los exámenes de la PAU. - UIB

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 65,9% de los exámenes de junio de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en la Universitat de les Illes Balears (UIB) se realizaron en catalán, cifra que representa 15,2 puntos porcentuales menos que en 2015.

Este dato representa una bajada de 2,25 puntos respecto del curso anterior y confirma la continuidad de una tendencia a la baja en el uso del catalán en estas pruebas, según ha explicado el centro universitario en una nota de prensa.

Hasta hace pocos años, la presencia del catalán era claramente mayoritaria, con porcentajes que superaban a menudo el 80%, como en 2014, cuando se logró el valor máximo del 82,6%.

Desde el 2018, la situación ha cambiado progresivamente. Pese a un ligero repunte en 2024, la proporción de exámenes en catalán ha vuelto a bajar este año, para situarse nuevamente cerca de los valores observados el 2004 --65,8%--.

En este cómputo se tienen en cuenta los exámenes en que se utiliza el castellano o el catalán para responder, con la excepción de las pruebas de lengua catalana, de lengua española y de lengua extranjera.

El Centro de Documentación Sociolingüística de Baleares (Cdsib) analiza la serie de datos sobre el uso del catalán en la PAU, antigua selectividad, desde que se tiene constancia en 1992, a excepción de los años 1993, 1995 y 1996 en que no se recogió este dato.

PRESENCIA MAYORITARIA EN MENORCA PERO EN PITIUSAS MENOS DE LA MITAD

Los alumnos de Menorca son los que usan más el catalán en los exámenes --90,3%--. Desde el 2006 se mantienen en una tendencia de uso que supera el 90%, pese a dos bajadas puntuales de unas cuántas décimas en 2018 y 2024.

En Mallorca este valor es del 65,4%, a pesar de que hay una diferencia considerable entre los resultados de los centros de Palma --49,3%-- y del resto de Mallorca --84,7%--. De hecho marca la tendencia general de Baleares, al pasar del 80,4% en 2015 al 65,4 en este año.

También hay una diferencia muy importante en las Pitiusas entre Ibiza --44,4%-- y Formentera --100%--. La diferencia en la isla de Ibiza se produce sobre todo por el uso bajo del catalán en los centros privados y concertados, que en cinco años se ha reducido mucho: del 24% en 2020 se pasó al 27,56% y al 17,19% del 2021 y el 2022. Em 2023 fue de un 15,7% y en 2024 de un 8,3%. En 2025 ha sido de un 10,6%, que representa una pequeña subida.

En los IES, en cambio, los valores de uso del catalán en los exámenes se mantienen en general más altos pero también se han reducido, ya que del 84,4% del 2020 se pasó a un 57,25% el 2025, respectivamente, de forma que la bajada global en los IES de la isla es significativa.