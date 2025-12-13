Unos 70 técnicos con carné C dejarán de conducir las nuevas ambulancias del Gsaib desde este lunes en Mallorca y Menorca

Archivo - Ambulancias de Baleares. - CAB - Archivo

PALMA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unos 70 técnicos con carné C --el de vehículos pesados-- dejarán de conducir las nuevas ambulancias adquiridas por la Gestión Sanitaria y asistencial de las Baleares (Gsaib) desde este lunes, 15 de diciembre, en Mallorca y Menorca; de momento, en Ibiza no se han sumado a esta causa aunque no descartan hacerlo más adelante.

Así lo ha avanzado 'Diario de Mallorca' y ha confirmado Europa Press con trabajadores del servicio, que se sienten "muy maltratados" por gerencia del Gsaib, a la que acusan de hacer "oídos sordos" desde "hace un año" cuando "el Comité de Empresa comunicó que para conducir las nuevas ambulancias sería necesario el carné C".

Hay que recordar que Gsaib adquirió 130 nuevas ambulancias, de las cuales "la gran totalidad, excepto 30 que se han dejado de dispositivo para el conjunto de las Baleares --Palma, Inca, Manacor, Menorca e Ibiza--, requieren el carné de conducir C".

Además, de las 100 restantes, "a unas 55 se les ha retirado las rampas eléctricas y se les ha quitado las camillas para poder ser conducidas con el carné tipo B", de modo que "quedan 45 que requieren ser conducidas por un técnico con carné C".

Son precisamente unos 70 técnicos de Mallorca y Menorca que conducen estas 45 ambulancias quienes han decidido a partir de este lunes no dejar su carné C a la empresa, al sentirse víctimas de la gestión "dictatorial" del Gsaib, que, según han denunciado, "les obliga a trabajar en turnos para cubrir lunes a sábado de 06.00 a 22.00 horas, y sin cobrar pluses de nocturnidad ni de turnicidad, que si cobran los técnicos con carné de conducir tipo A y tipo B", ya que "no se les permite hacer cambios fuera de su grupo".

Además, han añadido, sentirse víctimas de "la carga de trabajo que supone ser los únicos que pueden conducir ambulancias con rampas eléctricas y camillas, para cargar a personas con movilidad reducida, ya que a las nuevas ambulancias que pueden ser conducidas con carné tipo B se les retiraron y, por ende, en ellas solo pueden ir tres personas y que además puedan caminar", han denunciado.

Todo ello, mientras desde la gerencia del Gsaib se asegura a los trabajadores que no disponen de carné C que "se les pagará para que puedan obtenerlo" y a los que ya lo tienen, por que lo han pagado con sus recursos, "se niegan a abonar lo que costó", han criticado.

Frente a ello, los trabajadores reclaman a la empresa que les abone lo que les costó sacarse el carné C, por que "de lo contrario no van a volver a prestar a la empresa el título en cuestión" porque, han apuntado, "no es una obligación ni se puede exigir" a los empleados del transporte sanitario no urgente (TSNU).

Los trabajadores se han quejado de este modo de que la empresa pretenda ahora equipararles a los trabajadores del transporte sanitario urgente, "para los que si es obligatorio", y se quiera acoger al artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, por el que "el empresario puede asignar" a los trabajadores "tareas diferentes a las pactadas, justificadas por necesidades técnicas u organizativas".

Además, han exigido que arranque "un único turno rotativo y equitativo para cada isla", tal y como se comprometió la empresa con el Comité en aplicación del artículo 41, reconocido en el Estatuto de los Trabajadores, y que debe ser negociado con la parte social, en una negociación en el Tribunal de Arbitraje y Mediación (Tamib).

También, han solicitado a la gerencia del Gsaib que les pague un plus por conducir vehículos pesados, "como se paga en otras empresas públicas del territorio nacional", han recordado los trabajadores, subrayando que, por tanto, "no están pidiendo nada extraordinario".

Estas peticiones fueron trasladadas al gerente del Gsaib en una reunión mantenida el 9 de diciembre, en la que se les ofreció entre otras cosas, algo "irrisorio", como que "asumirían el pago de los 100 euros que cuesta la renovación, cada cinco años, del carné C".

Además, los trabajadores dicen haber sido advertidos que en caso de negarse a llevar ambulancias para las que hace falta el carné C "se podría ser suspendido de empleo y sueldo, incluso ser despedido".

Pese a ello, este lunes irán a trabajar pero no cargarán ambulancias para las que se requiera el carné C. "No nos negamos a trabajar pero solo cargaremos aquellas para las que se requiera el carné B", el más común y que permite conducir automóviles con una masa máxima autorizada (MMA) de hasta 3.500 kilos, han precisado.