El 72% de los partos atendidos en Son Llàtzer en 2025 fueron naturales

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 72% de los 1.864 partos que fueron atendidos el pasado año en el Hospital Universitario Son Llàtzer fueron naturales, según ha informado este miércoles la Conselleria de Salud en un comunicado en el que detalla también que el 85% de los partos de bebés en posición de nalgas pudieron nacer por parto vaginal.

Del total de partos nacieron 1.894 bebés -934 niñas y 960 niños-. La mayoría de embarazos atendidos fueron gestaciones únicas (1.834), si bien hubo también 30 partos gemelares. Además, el 60% de los embarazos gemelares finalizaron con un parto vaginal, algo que la Conselleria considera que es el "reflejo de una atención especializada y orientada a minimizar intervenciones cuando es clínicamente seguro".

Por otro lado, destaca que uno de los indicadores más relevantes del año es la alta proporción de partos naturales (sin complicaciones y sin necesidad de intervención), que alcanzó el 72,3% del total, "una cifra que evidencia una práctica obstétrica centrada en el respeto a la fisiología del parto".

Asimismo, el Hospital atendió 45 partos en el agua, una opción cada vez más demandada por las mujeres y avalada en casos seleccionados.

En cuanto a situaciones obstétricas complejas, registró una veintena de casos de presentación de nalgas con intento de parto vaginal, de los cuales 17 culminaron con éxito, lo que supone un 85% de partos vaginales en este grupo. El porcentaje de partos instrumentados fue del 7,4%, realizándose el 95,6% de éstos con ventosa, mientras que "el uso de fórceps fue residual".

La tasa de cesáreas fue del 18,3%, en línea con estándares de calidad asistencial. Destaca especialmente el incremento de partos vaginales tras cesárea previa, que alcanzaron el 58,8%, con lo que se mejoraron los resultados del año anterior. En esta línea, incluso se logró un parto vaginal en una mujer con dos cesáreas previas.

Respecto a la intervención médica, el 34,1% de los partos fueron inducidos, principalmente por embarazo prolongado o rotura prematura de membranas. En el ámbito del alivio del dolor, la analgesia epidural fue utilizada en el 75,6% de los partos, mientras que la raquídea se empleó en el 6,3%.

Los partos prematuros se mantuvieron en cifras bajas, con un 0,85% antes de la semana 34 y un 4,07% entre las semanas 34 y 37, y la mortalidad perinatal fue de 3,7 por mil.

Además, un 20,3% de las mujeres atendidas procedía de fuera del área de referencia del Hospital, un dato que la Conselleria remarca que "refuerza el papel de Son Llàtzer como centro de confianza para muchas familias".