El 85% de los residuos en Baleares acaba en el vertedero o la incineradora, según Rezero: "No es un buen negocio"

PALMA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 85 por ciento de los residuos en Baleares tiene un tratamiento finalista, es decir, acaba en el vertedero o la incineradora, un volumen que se traduce directamente en emisiones de gases de efecto invernadero.

Así se desprende del estudio 'Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició', elaborado por Rezero, que advierte, en este sentido, que el tratamiento finalista "no es un buen negocio" en el contexto de crisis climática.

Además, sólo un 16 por ciento de los residuos generados en 2020 se destinaron al reciclaje y sólo un tres por ciento de los orgánicos generados fueron a compostaje, metanización o bioestabilización.

"Es necesario revertir la tendencia actual hacia un modelo donde se alarga al máximo la vida de los productos a través de la reutilización y la preparación para la reutilización, y donde los materiales puedan ser introducidos en el sistema mediante el reciclaje de calidad", han añadido desde la entidad.

Además, según han apuntado, el informe refleja que los datos "siguen estancados" con una recogida selectiva inferior al 30 por ciento y una reutilización "muy por debajo" de su potencial.

Mallorca es, en este sentido, la isla con el porcentaje más elevado (29,1 por ciento), seguida de Formentera (29 por ciento), Menorca (21 por ciento) e Ibiza (18,1 por ciento).

OTROS RESULTADOS DEL INFORME

Rezero refleja en su informe que, entre 2018 y 2020, la generación de residuos disminuyó considerablemente, en torno a un 33 por ciento, "cerrando la tendencia de aumento de la última década", debido principalmente a la entrada en vigor de la nueva Ley de Residuos de Baleares y la crisis sanitaria de la COVID-19.

"Habrá que ver en los próximos años cómo evoluciona para poder afirmar que las políticas llevadas a cabo en el marco de la nueva ley tienen un efecto determinante en la generación de residuos en las Islas", han enfatizado.

Asimismo, los indicadores señalan que los meses de verano son los de más generación de residuos, poniendo especialmente el foco en Formentera, con un aumento de residuos en agosto respecto al mes de menos población del 297,4 por ciento. Le sigue Menorca, con una variación del 87,3 por ciento, Ibiza (63,2 por ciento) y Mallorca (16,3 por ciento).

Con todo, 2020 disminuyó la generación de residuos per cápita, llevando a los valores más bajos de los últimos 20 años.

En cuanto a la reutilización y la preparación para la reutilización, "sigue siendo una asignatura pendiente", según Rezero. En este sentido, han advertido que en los últimos cinco años la cantidad de material reutilizado de textil, voluminosos y RAEE se ha estancado.

Asimismo, mirando al gasto público dedicado a la gestión preventiva de residuos, el informe establece que ha sido "desigual" a lo largo de la última década, aunque en los últimos años ha habido un aumento de las convocatorias y del gasto destinado a este tipo de subvenciones, variando entre 500.000 y 2,2 millones de euros. Además, 2021 fue el año en que se dedicaron más recursos económicos.

CONSUMO

El documento de Rezero dedica un apartado al consumo, porque la manera en que se producen los productos que se consumen determina varios aspectos, como las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua, el uso de suelo o la extracción de recursos naturales, según han ejemplificado.

Así, han destacado que algunos indicadores muestran que las opciones alternativas de consumo, como el comercio justo y la producción ecológica, que dan apoyo a modelos de producción más sostenibles, han aumentado de manera constante en los últimos años.

Por ejemplo, la facturación correspondiente a las ventas de productos de comercio justo se multiplicó por seis en 2019 respecto a los datos de 2010, mientras que la superficie destinada a la producción agrícola en Baleares aumentó en un 35 por ciento entre 2010 y 2020, siendo Mallorca donde se destinó más superficie (81 por ciento).

PROPUESTAS PARA AVANZAR HACIA EL RESIDUO CERO

Por último, el informe enumera una serie de propuestas de la entidad para lograr el residuo cero en Baleares.

Entre ellas, han subrayado la consolidación de la implantación de la Ley de residuos y suelos contaminados de las Islas, una nueva política municipal de gestión preventiva, un consumo libre de residuos y de tóxicos, o la promoción de campañas generalizadas de educación ambiental.