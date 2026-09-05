Abandono animal en Eivissa: multa de 10.000 euros por dejar a una perra

Inician un expediente sancionador por el abandono de una perra con una multa de 10.000 euros en Eivissa - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

EIVISSA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Eivissa ha iniciado y notificado un nuevo expediente sancionador por abandono animal que comporta una multa de 10.001 euros.

Según ha explicado el Consistorio en un comunicado, el expediente está relacionado con una perra de 13 años que fue encontrada en el aparcamiento de Sa Joveria y trasladada al centro de Sa Coma en 2025.

Al no poder localizar al titular del microchip, se realizó la notificación de animal abandonado y se inició el procedimiento sancionador. Finalmente, la perra ha sido adoptada.

Con el expediente, ya son 12 las sanciones por abandono animal registradas en el municipio en los últimos años, con un importe acumulado de 120.000 euros.

El Ayuntamiento ha incorporado también en la Línea Verde un botón específico para comunicar incidencias relacionadas con el bienestar animal.

Así, cualquier ciudadano que presencie una situación de riesgo para un animal puede comunicar los hechos de manera anónima e inmediata.