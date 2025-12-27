Abaqua aprueba la ampliación de la desaladora de Santa Eulària

Desaladora de Santa Eulària - CAIB

IBIZA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) ha aprobado el proyecto de ampliación de la planta desaladora de Santa Eulària y ha iniciado el expediente de contratación de las obras y del servicio de asistencia técnica para la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud.

Según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, la licitación permitirá incrementar de forma significativa la capacidad de producción de la instalación, que pasará de los actuales 16.000 metros cúbicos diarios a un máximo de 22.000 metros cúbicos diarios, mediante la incorporación de un cuarto bastidor de ósmosis inversa. Esta ampliación reforzará la capacidad del sistema para mejorar la garantía del abastecimiento de agua potable en la isla.

La desaladora de Santa Eulària, junto con las plantas de Ibiza y Sant Antoni, forma parte del sistema interconectado de producción y distribución de agua desalada de la Isla. En los últimos años, la demanda de este recurso ha aumentado de manera sostenida como consecuencia del deterioro de los acuíferos, tanto en cantidad como en calidad. El volumen de agua desalada suministrado ha pasado de alrededor de cinco hectómetros cúbicos anuales en 2009 a cerca de 13 hectómetros cúbicos en 2024 y rozará o superará los 14 en el presente 2025, lo que ha provocado que las instalaciones funcionen al límite de su capacidad durante periodos cada vez más prolongados.

El proyecto contempla un conjunto de actuaciones destinadas a hacer viable este incremento de producción, entre las que se incluyen la remodelación del sistema de captación de agua de mar, la instalación de nuevas conducciones, filtros y equipos de alta presión, la incorporación de un nuevo tren de ósmosis inversa, la mejora de los sistemas de impulsión y distribución del agua tratada, así como la adecuación de la instalación eléctrica, de control e instrumentación, y del sistema de vertido de salmuera. Todas las intervenciones se han diseñado aplicando criterios de mínimo impacto ambiental y procurando mantener la máxima disponibilidad de la planta durante la ejecución de las obras.

El presupuesto base de licitación de las obras asciende a 9,99 millones de euros, IVA incluido. Este gasto deberá ser autorizado ahora por el Consell de Govern para que, una vez adjudicadas, pueda iniciarse el plazo de ejecución, previsto en 23 meses. A esta actuación se suma el contrato de asistencia técnica para la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud, con un presupuesto base de licitación de 314.600 euros, IVA incluido, y un plazo total de 25 meses.

La ampliación de esta planta, junto con la instalación modular en Sant Antoni, la puesta en servicio de los tres dispensadores de la Isla y la mayor incorporación de agua desalada por parte de los ayuntamientos, contribuye y contribuirá a disminuir la presión sobre los acuíferos, favorecer su recuperación y mejorar la capacidad de respuesta del sistema ante averías en las grandes instalaciones o periodos de escasez de lluvia, avanzando en la mejora y la garantía del suministro a la población.

En este sentido, el Govern ha reiterado que el agua desalada se ha convertido en un recurso esencial para garantizar el abastecimiento en Ibiza y para reducir la presión sobre unos acuíferos cada vez más vulnerables. Por ello, seguirá priorizando inversiones que refuercen la producción y la distribución en alta, con una planificación que combine seguridad de suministro, sostenibilidad y capacidad de respuesta ante las necesidades de la demanda.