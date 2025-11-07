Abaqua destinará más de 2 millones de m3 de agua a Andratx al año para garantizar el suministro y proteger los acuíferos

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y el conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, firman un convenio para garantizar el suministro de agua al municipio. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Ayuntamiento de Andratx han firmado un convenio de colaboración para abastecer de más de dos millones de metros cúbicos de agua al municipio y así garantizar el suministro de agua potable y reducir la presión sobre los acuíferos.

El acuerdo, suscrito por el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, y la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, establece un marco de cooperación para avanzar hacia una gestión "más eficiente y sostenible de los recursos hídricos", según ha explicado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado.

Mediante este convenio se garantiza la disponibilidad de recursos hídricos durante los próximos años al municipio de Andratx, al reforzar la seguridad del abastecimiento y reducir la dependencia de las captaciones subterráneas.

El texto también contempla la creación de una comisión de seguimiento, integrada por representantes de ambas administraciones, encargada de coordinar la gestión del suministro, aprobar los planes de explotación y velar por el cumplimiento del convenio.

Lafuente ha destacado que este acuerdo "refuerza la colaboración entre administraciones" y avanza en el objetivo común de "proteger los acuíferos y asegurar un suministro de agua estable y de calidad para los vecinos de Andratx".

El convenio establece una fórmula de revisión anual del precio del agua, que tendrá en cuenta la evolución de los costes energéticos y laborales, con el fin de "mantener la sostenibilidad económica del servicio".

Además, prevé un sistema de facturación transparente y un calendario de control y seguimiento conjunto que permitirá "ajustar el consumo a la planificación hidráulica de la isla".

La colaboración entre Abaqua y el Ayuntamiento de Andratx permitirá optimizar el uso de los recursos disponibles y reforzar la resiliencia del municipio ante episodios de sequía o incrementos estacionales de la demanda, para "garantizar la continuidad del suministro en todo momento".

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por periodos anuales hasta un máximo de otros cuatro años. Durante este tiempo, el Ayuntamiento asumirá el coste del suministro en los términos fijados, al aplicar un precio unitario de 1,06 euro/m3, conforme al modelo tarifario establecido.

"Con esta firma, el Govern consolida su colaboración con el Ayuntamiento de Andratx en materia de gestión hídrica, en línea con la estrategia del Ejecutivo balear de reducir la dependencia de los acuíferos, fomentar el uso de recursos en alta y garantizar un suministro sostenible en toda la isla", han detallado.

En el acto de firma también han estado presentes el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, y el gerente de Abaqua, Emeterio Moles.