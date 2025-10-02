Abierta la convocatoria del examen de carnet de taxista en Palma: fecha, plazos y requisitos

Archivo - Un taxi de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha publicado este jueves la convocatoria ordinaria para el examen de obtención del carnet municipal de taxista, que se realizará el próximo 17 de noviembre en la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Según ha recordado Cort en una nota de prensa, el reglamento contempla la celebración de dos convocatorias al año, en febrero y noviembre, para regular el acceso a la profesión de taxista en la ciudad.

El plazo de inscripción comenzará un día después de la publicación de la convocatoria en la página web municipal (mobipalma.mobi) y finalizará el 17 de octubre.

Para poder presentarse al examen es necesario contar con el permiso de conducción de clase B o superior con al menos un año de antigüedad. Además, se debe presentar un certificado de ausencia de antecedentes penales y de delitos de naturaleza sexual.

También es necesario disponer de la acreditación del conocimiento oral de lengua catalana, que permita comprender las solicitudes que puedan realizarle en esta lengua los usuarios del servicio. Existe la opción de convalidar esta prueba mediante los cursos del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

Las inscripciones pueden tramitarse de manera presencial o en línea, a través de la página web oficial, y la solicitud deberá ir acompañada del documento de identidad vigente (DNI, NIE o pasaporte), copia del permiso de conducir, justificante del pago de la tasa del examen y documento que acredite el nivel oral de catalán.

El examen consta de dos partes: la primera incluye un ejercicio sobre la guía de calles de Palma y un test con preguntas relativas a reglamentos, tarifas y localización de centros de interés. Esta fase es eliminatoria y requiere obtener un mínimo de 50 puntos para acceder a la siguiente etapa.

La segunda parte consiste en resolver itinerarios, con un máximo de 30 puntos, siendo necesario alcanzar al menos 20 puntos para ser considerado apto.

Tras la realización del examen, se publicará una lista provisional con las respuestas correctas y se abrirá un plazo de tres días para presentar alegaciones.

Posteriormente, se difundirá la lista provisional de aptos y no aptos, junto con la fecha para la revisión de la segunda parte, que solo podrán realizar quienes hayan superado la primera fase.

El Ayuntamiento ha destacado que desde el inicio de la legislatura y gracias a las mejoras implantadas en el proceso de formación y evaluación, un total de 460 personas han superado los exámenes para conductores de taxi.

Este incremento significativo en el número de aprobados permitirá incorporar nuevos profesionales al servicio, contribuyendo así a mejorar su calidad, especialmente en los periodos de mayor demanda, han agregado.