Abierta la convocatoria de oposiciones para cubrir 98 plazas de policía local en 14 municipios

Policías Locales - CAIB

PALMA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), ha convocado el VII proceso unificado de selección para cubrir 98 plazas de policía local en 14 municipios del archipiélago.

La convocatoria se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y permitirá reforzar las plantillas policiales de diversos municipios de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera con la incorporación de nuevos agentes.

En concreto, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, en Mallorca participan Palma (50 plazas), Manacor (ocho), Santanyí (ocho), Calvià (seis), Son Servera (cuatro), Felanitx (dos), Sant Llorenç des Cardassar (dos), Alaró (dos), Búger (una) y Sineu (una).

Igualmente, en Menorca, participan los municipios de Maó y Ciutadella, con siete y dos plazas respectivamente; en Eivissa hay dos plazas en Sant Antoni de Portmany y, finalmente, en Formentera se convocan tres plazas. Todas ellas corresponden a la categoría de policía local (subgrupo C1).

Con este proceso unificado, los ayuntamientos delegan en el Govern la gestión del procedimiento selectivo con el objetivo de "garantizar mayor eficiencia, transparencia y homogeneidad" en la selección de los nuevos agentes, así como agilizar la cobertura de vacantes en las plantillas municipales.

PRUEBAS Y REQUISITOS

Desde la Conselleria han explicado que el proceso selectivo se llevará a cabo mediante el sistema de oposición e incluirá varias pruebas eliminatorias.

En concreto, se realizará una prueba de conocimientos tipo test, diversas pruebas físicas para valorar la resistencia, la fuerza, la velocidad y la agilidad, y una prueba psicotécnica y de personalidad destinada a analizar las aptitudes intelectuales y el perfil adecuado para ejercer funciones policiales.

De este modo, la primera prueba está prevista que tenga lugar en un plazo máximo de tres meses desde la publicación de la convocatoria, este jueves.

El plazo para presentar las solicitudes es del 18 de marzo al 21 de abril, ambos incluidos. Las personas interesadas deberán tramitar la inscripción a través de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma o del Portal de Oposiciones del Govern.

Entre los principales requisitos para participar en el proceso destacan tener la nacionalidad española, haber cumplido 18 años, disponer del título de bachillerato o equivalente, tener los permisos de conducir A2 y B, no tener antecedentes penales por delitos dolosos y acreditar el nivel B2 de conocimientos de lengua catalana, así como el compromiso de portar armas y utilizarlas si fuese necesario en el ejercicio de las funciones policiales.

La convocatoria también incorpora medidas para fomentar la presencia femenina en los cuerpos de policía local, con una reserva del 40 por ciento de las plazas para mujeres en los municipios que convocan más de tres plazas.

El objetivo es contribuir a equilibrar la representación de género en unas plantillas en las que actualmente la presencia femenina es aproximadamente del 17 por ciento.

Una vez superado el proceso selectivo, los aspirantes seleccionadas serán nombrados funcionarios en prácticas por los ayuntamientos correspondientes y deberán superar el curso básico de capacitación y el período de prácticas en el municipio.

MÁS DE 600 POLICÍAS AL FINAL DE LA LEGISLATURA

La Conselleria ha resaltado que esta convocatoria se enmarca en la apuesta del Govern por reforzar la seguridad en los municipios de las Islas, incorporando más de 600 nuevos agentes cuando finalice la legislatura.

En este sentido, desde la 44ª hasta la 46ª promoción del curso de capacitación de policía local ya se han formado 334 agentes nuevos que actualmente patrullan las calles de los pueblos y ciudades del archipiélago, a los cuales se sumarán 223 alumnos más que actualmente se forman en la 47ª promoción.

Cuando finalice esta formación, 561 policías locales nuevos habrán sido formados en poco más de tres años y, al final de la legislatura, incorporando las plazas de este nuevo proceso selectivo, se habrán capacitado y puesto a disposición de los ayuntamientos 659 nuevos agentes.