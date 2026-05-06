Abierta a información pública la velocidad máxima de 10 nudos en la Reserva de la Isla del Aire. - CAIB

MENORCA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha iniciado el trámite de información pública del proyecto de orden por el que se regula la velocidad de las embarcaciones dentro de la Reserva Marina de la Isla del Aire y la práctica del buceo colectivo en las reservas marinas de Menorca, con el objetivo de reforzar la protección de los recursos marinos y garantizar la sostenibilidad de las actividades vinculadas al medio marino.

El Ejecutivo autonómico ha detallado que el proyecto prevé fijar una velocidad máxima de diez nudos para las embarcaciones dentro de la Reserva Marina de la Isla del Aire, además de prohibir la circulación de motos de agua, tal y como ya se ha hecho en Mallorca en las reservas marinas de Llevant y Sa Dragonera y en las zonas de especial protección de las islas del Toro y las Malgrats.

Desde el Govern han hecho hincapié en que las reservas marinas son figuras de conservación pesquera mediante las que se regulan los usos y la explotación de los recursos marinos con la finalidad de favorecer su regeneración natural y conservar los ecosistemas marinos más representativos.

En este sentido, han subrayado que está demostrado que el ruido submarino de origen humano tiene efectos nocivos sobre la biodiversidad marina y que, en zonas con un elevado tránsito marítimo como el entorno de la Isla del Aire, este impacto está estrechamente relacionado con la velocidad de navegación de las embarcaciones.

"En aplicación del principio de precaución, se considera necesario limitar la velocidad máxima de navegación dentro de la Reserva Marina", han explicado antes de indicar que la iniciativa también responde a la petición formulada por el Pleno del Ayuntamiento de Sant Lluís, que el pasado 30 de abril de 2025 instó por unanimidad al Govern a regular la velocidad de las embarcaciones dentro de este espacio marino protegido.

El director general de Pesca, Antoni M. Grau, ha destacado que "las reservas marinas no solo contribuyen a recuperar los recursos pesqueros, sino que también protegen ecosistemas muy sensibles a los impactos derivados de la actividad humana".

Grau ha añadido que "reducir la velocidad de navegación es una medida coherente con la conservación de la biodiversidad marina y con un modelo de uso del mar más respetuoso y sostenible".

Por otra parte, el proyecto de orden también regula el buceo colectivo con escafandra en las reservas marinas de Menorca con el objetivo de garantizar un desarrollo "ordenado y compatible" con la conservación de los recursos marinos.

El buceo es una actividad habitual en las reservas marinas gracias al incremento de las poblaciones y del tamaño de los peces, que han convertido estos espacios en un atractivo para el buceo recreativo y turístico.

En este sentido, Antoni M. Grau ha señalado que "las reservas marinas se han consolidado como un importante referente para el buceo turístico, con más de 73.000 inmersiones anuales en las reservas marinas de Baleares, de las que más de 16.000 se realizan en las reservas marinas de Menorca".

Asimismo, ha remarcado que "es conveniente promover un desarrollo del buceo armónico y compatible con la conservación de los recursos marinos y mejorar su ordenación".

De este modo, el proyecto prevé la instalación de ocho boyas fijas para los centros de buceo autorizados, dos en la Reserva Marina de la Isla del Aire y seis en la Reserva Marina del Norte de Menorca. Estas boyas serán de uso exclusivo de los centros autorizados y evitarán el fondeo directo sobre el fondo marino.

Finalmente, el proyecto de orden también modifica la composición de la Comisión de Seguimiento de las Reservas Marinas de Menorca y del Grupo de Personas Expertas en Tiburones y Rayas para incorporar entidades vinculadas a la conservación marina para reforzar la participación y la coordinación con el tejido social, científico y ambiental.