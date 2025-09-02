Abierta la matrícula para los cursos de catalán del IEB: niveles y plazos

El IEB abre la matrícula para los cursos de catalán entre octubre y enero - CAIB

PALMA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha abierto el periodo de inscripción para los cursos de lengua catalana correspondientes a la convocatoria de octubre 2025 - enero 2026.

La matricula se puede formalizar en línea desde este martes, 2 de septiembre, al próximo 14 de septiembre a través del portal web del IEB, según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en nota de prensa.

Los cursos, que se llevarán a cabo entre el 29 de septiembre de este año y el 16 de enero de 2026, van dirigidos a mayores de 16 años que quieran iniciarse o perfeccionar sus conocimientos de catalán.

Así, el IEB cuenta con una oferta formativa variada y flexible, con modalidades presencial, semipresencial o virtual. Se ofrecen todos los niveles, desde el A1 hasta el C2 y cursos de lenguaje administrativo (LA).

REQUISITOS Y PRECIOS

Para inscribirse es necesario tener el certificado del nivel anterior, haber cursado estudios previos o bien superar la prueba de nivel durante la matrícula.

Asimismo, los precios varían entre 60 y 120 euros según el nivel y la modalidad y, además, el IEB ofrece reducciones del 50 por ciento para personas en situación de paro, pensionistas, familias numerosas o monoparentales, entre otros colectivos. En determinados casos, la matrícula puede ser gratuita.

Los cursos presenciales, semipresenciales y virtuales utilizan libros de texto recomendados según el nivel, mientras que los cursos en línea no requieren. Las clases se desarrollarán a diferentes municipios de Mallorca, Ibiza y Menorca, así como a través de plataformas digitales.