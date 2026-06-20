Abierto el proceso para elegir al nuevo director de la Fundación Bit, que cobrará 70.300 euros al año

Archivo - La sede de la Fundación Bit, encargada de implementar la IA en los servicios informáticos del Govern balear. - CAIB - Archivo

PALMA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha abierto el proceso de selección del director profesional de la Fundación Bit, quien cobrará 70.300 euros al año fijos y una parte variable en función de los objetivos.

El Boletín Oficial de Baleares (BOIB) ha publicado este sábado la convocatoria y las bases reguladoras del proceso selectivo para la cobertura de puesto de director técnico.

El elegido o elegida tendrá la responsabilidad de coordinar el funcionamiento general de la Fundación, dirigir la gestión de los recursos económicos y humanos, supervisar el cumplimiento normativo e impulsar la ejecución de los objetivos estratégicos de la entidad.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, los aspirantes deberán acreditar titulación universitaria superior, experiencia mínima de cinco años en funciones de dirección y administración de empresas, conocimientos de inglés de nivel B2 y experiencia en ámbitos vinculados a la gestión, el liderazgo y la dinamización de negocio.

Será un puesto de naturaleza laboral especial de alta dirección, con una dedicación exclusiva y una retribución anual compuesta por una parte fija de 70.300 euros y una parte variable vinculada a objetivos.

La convocatoria establece un plazo de quince días naturales para la presentación de candidaturas a partir de este domingo. Las solicitudes se podrán presentar a través del registro electrónico general o de cualquier oficina de registro electrónico.