Abren a información pública el decreto de desarrollo de la Ley de polígonos

Archivo - Vista aérea de un polígono industrial de Palma. - CAIB - Archivo

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, a través de la Dirección General Industria y Polígonos Industriales, ha iniciado el trámite de audiencia e información pública del proyecto de decreto que desarrolla la Ley de gestión y modernización de las áreas de promoción industrial de Baleares, conocida como Ley de polígonos industriales.

El plazo para presentar aportaciones estará abierto del 16 de enero al 5 de febrero de 2026, y las mismas podrán realizarse a través del Portal de Participación Ciudadana del Govern, tanto a título individual como mediante organizaciones o asociaciones de representación colectiva, según ha informado la Conselleria en nota de prensa.

De forma paralela, se está llevando a cabo un proceso de consultas a las consellerias, a los consells insulares y a los ayuntamientos, a través de la Federación de Entidades Locales (Felib).

El Proyecto de decreto tiene como finalidad regular la gestión profesionalizada de las áreas de promoción industrial mediante la creación y el desarrollo de las entidades de gestión y modernización (EGM) y de las entidades de gestión y modernización de carácter colaborativo (EGMC), concebidas como instrumentos clave para mejorar la eficiencia, la competitividad y la modernización de estos espacios productivos.

Las áreas de promoción industrial se definen como aquellos ámbitos territoriales en los que el uso industrial es dominante o adecuado para el desarrollo productivo, atendiendo a las necesidades de promoción económica local.

Asimismo, el proyecto de decreto crea el Registro de las entidades de gestión y modernización de las áreas de promoción industrial y regula su funcionamiento.

La normativa también establece el Sistema de Información Integrada de las Áreas de Promoción Industrial, regula la declaración de Municipio Industrial Estratégico y prevé la creación del Sistema de Calidad de las Áreas de Promoción Industrial, con el objetivo de impulsar la mejora continua y la competitividad del tejido industrial.