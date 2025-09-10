Abren sus puertas los cuatro nuevos centros de educación infantil y primaria

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El curso escolar 2025-2026 ha arrancado este miércoles con la apertura de cuatro nuevos centros de educación infantil y primaria: el CEIP de Can Picafort, Ses Deveres de Caimari, Sant Miquel de Son Carrió y el Tramuntana en Palma.

Con motivo del inicio del curso, el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, ha visitado el CEIP Can Picafort, que cuenta con 450 plazas. En total, según ha expuesto en declaraciones a los medios, la construcción de estos nuevos centros supone la creación de casi 700 nuevas plazas escolares.

"Demuestra una de las líneas más importantes del Govern que es la inversión en infraestructura educativa", ha destacado Suñer, agregando que es "una de las carencias" que se encontró el Ejecutivo en el cambio de legislatura.

De su lado, la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera, ha visitado la Escuela de Infantil Can Baix Sol de Marratxí, también de nueva construcción y que pasará a ser de gestión directa de la Conselleria de Educación y Universidades.

En esta línea, Riera ha destacado que este centro, construido con fondos europeos, oferta 134 nuevas plazas de la etapa 0-3. "Comenzamos el curso afrontando este nuevo reto", ha subrayado, agregando que la Conselleria gestionará tres escoletas directamente.

Además, Educación gestionará también las aulas de 0 a 3 años que están adscritas o habilitadas en ocho centros. En concreto, en los CEIP Sant Carles de Santa Eulària, Guillem Ballester i Cerdó de Muro, Na Penyal de Cala Millor, Fornells, Gabriel Palmes d'Estellencs, Miquel Porcel de Palma, s'Indioteria también de Palma y en el CEIP Caimari.