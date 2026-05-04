Abril, cuarto mes más cálido en Baleares desde 1961

Archivo - Temporal en la playa de Ses Salines. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Abril de 2026, con una temperatura media de 15,9ºC y una anomalía de 1,3ºC, fue un mes muy cálido en Baleares y el cuarto más cálido desde 1961, según se desprende del avance climatológico mensual de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según el informe, el cuarto mes del año fue un mes extremadamente cálido en Menorca, muy cálido en Mallorca y cálido en Eivissa y Formentera.

Las temperaturas medias y anomalías fueron en Menorca 16,1ºC y +1,8ºC; en Mallorca, 15,9ºC y +1,3ºC; en Eivissa 15,8ºC y +0,8ºC; y en Formentera 16,7ºC y +0,6ºC.

Se batieron récords de temperatura media mensual, por ejemplo, en Llucmajor (Mallorca), donde se registraron 17,1ºC (con datos desde 1975); y en Es Mercadal (Menorca), donde se registraron 16,9ºC (con datos desde 1971).

Además, se igualó el récord de 2025 en el aeropuerto Son Bonet (Mallorca), donde se registraron 16,9ºC (con datos desde 1964).

Las temperaturas máximas alcanzaron los 28,9ºC en Binissalem (Mallorca) y en Ciutadella (Menorca) ambas el día 10; 28,4ºC en Sant Joan de Labritja (Eivissa) el día 9; y 24,5ºC en Formentera el día 22.

Se destacan los récords de la media mensual de las temperaturas máximas de 23,4ºC en Pollença (Mallorca), con datos desde 1951; 23,0ºC en el aeropuerto de Palma y en el de Son Bonet (Mallorca), con datos desde 1954 y 1964 respectivamente; 21,5ºC en Es Mercadal (Menorca), con datos desde 1971; 19,5ºC en Escorca (Mallorca), con datos desde 1973; 24,0ºC en Llucmajor (Mallorca), con datos desde 1975; y 22,5ºC en Palma, Porto Pi (Mallorca), con datos desde 1978. En Port de Pollença (Mallorca) se igualó el récord de 22,8ºC del 2014, con datos desde 1951.

Las temperaturas mínimas más bajas se registraron en la primera mitad del mes y quedaron en Mallorca, -0,3ºC en Escorca Son Torrella el día 10 (única helada registrada en abril, lo normal es que se registren dos días); en Menorca, 3,7ºC en el aeropuerto de Menorca el día 6; en Eivissa, 3,4ºC en Sant Joan de Labritja el día 15 y, en Formentera, 7,1ºC el día 15.

Las temperaturas mínimas más altas fueron los 18,5ºC en Palma, Porto Pi (Mallorca); 16,1ºC en La Mola (Menorca), ambas el día 30; 16ºC en Eivissa (Ibiza) el día 11 y 17,1ºC en Formentera el día 23.

El día 30 se batieron numerosos récords de temperatura mínima alta en la isla de Mallorca, los más destacados son en el aeropuerto de Palma, con datos desde 1951, se registraron 17,6ºC; en Manacor, con datos desde 1967, 17,1ºC; en Portocolom, con datos desde 1993, 17,7ºC; y en Artà, con datos desde 1997, 17,0ºC.

MES SECO EN BALEARES

En cuanto a precipitaciones, según los datos de la Aemet, el mes fue, en general, seco en Baleares. En promedio llovió 27,4 l/m2 cuando lo normal es 42,9 l/m2, es decir, un 36% o un tercio menos. En Mallorca fue normal, en Menorca muy seco y en Ibiza y Formentera fue seco.

Por islas, en Mallorca, en promedio, llovió 31,9 l/m2, cuando lo normal es 44,5 l/m2, un 28% menos. Las precipitaciones máximas mensuales se registraron en la Serra de Tramontana, en Escorca Son Torrella se recogieron 100 l/m2 (un 20% menos de lo normal) y en Lluc 83 l/m2 (un 22% menos de lo normal).

El lugar más seco fue en Palma, Universitat, donde se registraron 7,6 l/m2 en todo el mes, cuando lo normal son 40,7 l/m2, un 81% menos de lo normal, es decir, menos de un cuarto del valor de referencia.

La precipitación máxima diaria fue de 34,6 l/m2, recogida en Escorca Son Torrella el día 1. Ha nevado un día en la Serra de Tramuntana, el valor normal.

Se observó entre 1.050 y 1.100 metros en el Puig Major y con un espesor de 10 centímetros.

Se registraron seis días de niebla en Mallorca cuando lo normal son cuatro. Se observaron tres días de polvo en suspensión y uno de lluvia de barro siendo lo normal dos.

En Menorca se registraron 12,9 l/m2 de lluvia, cuando lo normal es 37,6 l/m2 , un 66% o dos tercios menos de lo normal. Donde más precipitación recogió en todo el mes fue en Es Mercadal con 19,6 l/m2, siendo el valor normal de 43,2 l/m2, un 55% o la mitad menos. Se registraron seis días de niebla en Menorca, cuando lo normal son dos.

En Eivissa, durante el mes de abril se recogieron 10,4 l/m2, cuando lo normal es 40,3 l/m2, un 74% o tres cuartos menos de lo normal.

El punto que más registró fue Sant Joan De Labritja con 26,8 l/m2, siendo su valor normal de 42,7 l/m2, un 37% o un tercio menos. En el aeropuerto de Ibiza fue donde menos llovió en abril, se recogió 4,1 l/m2, un 93% menos de lo habitual.

En Formentera llovió 8,6 l/m2, un 63% menos de lo normal, que son 23,4 l/m2. Se observaron cuatro días con nieblas en Pituisas cuando lo normal es que haya un día.

ABRIL POCO VENTOSO

El mes de abril fue, en general, poco ventoso en Baleares. En el aeropuerto de Palma se registraron dos días de viento fuerte (tres días menos que el valor normal), siendo un mes poco ventoso.

En Palma, Porto Pi, fue extremadamente poco ventoso, ya que no se registró ningún día de viento fuerte cuando el valor normal es tres. En el aeropuerto de Menorca se registraron siete días de viento fuerte, cuando el valor normal es ocho.

Por último, en el aeropuerto de Eivissa se registraron dos días de viento fuerte, cuatro menos que el valor normal, siendo un mes poco ventoso.

La mayor racha de viento se registró en el faro de Capdepera el día 1, fue de 106 km/h del norte. También el día 1 se superó el umbral de 80 km/h en Alfàbia (100 km/h), Port de Pollença (87 km/h), Cabrera (84 km/h), aeropuerto de Menorca (85 km/h) y Es Mercadal (81 km/h), todas de componente norte.

El oleaje más intenso se registró el día 1. La boya de Maó registró 6,3 metros de altura significativa con una ola máxima de 9,8 metros; y la boya de Dragonera registró 4,9 metros de altura significativa con una ola máxima de 8,3 metros. Estos registros de viento y oleaje están asociados al paso de la borrasca Erminio.