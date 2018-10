Abril defiende la presencia de Ruth Mateu en la ejecutiva del partido

Publicado 12/03/2018 11:30:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, David Abril, ha defendido este lunes la inclusión de la ex consellera de Cultura, Ruth Mateu, en la ejecutiva del partido, pese a que está investigada por los contratos al ex jefe de campaña de MÉS, Jaume Garau.

En respuesta a una pregunta de los medios durante una rueda de prensa esta mañana, Abril ha sostenido que Mateu "tuvo un comportamiento ejemplar en su momento dimitiendo" como consellera. "Para nosotros es un placer contar con ella", ha dicho.

((Habrá ampliación))