Absuelven a un acusado de violar a una mujer que ejercía la prostitución en Calvià

PALMA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha absuelto a un hombre acusado de violar a una mujer que ejercía la prostitución en Calvià en enero de 2021.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, las magistradas argumentan su decisión que en la vista el procesado y la víctima ofrecieron "versiones contradictorias" y la prueba aportada por la acusación fue "escasa y endeble".

La sentencia considera probado que el hombre, de 59 años y nacionalidad alemana, mantuvo relaciones sexuales con la denunciante la noche del 17 de enero de 2021 en una vivienda ubicada en Magaluf.

Tras estos hechos, el acusado se negó a abonarle los servicios. Posteriormente efectuó un pago mediante monedas que, introducidas en una bolsa de plástico, lanzó para que ella recogiera, tras lo que abandonó el domicilio y llamó a emergencias.

Atendiendo a este relato, las magistradas no consideran probado que el acusado golpeara o maltratara a la mujer, ni que las relaciones sexuales se produjeran sin consentimiento, por lo que consideran que debe ser absuelto.

La Fiscalía solicitaba que fuese condenado a siete años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros por un delito de agresión sexual. La sentencia no es firme dado que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

UNA VERSIÓN "POCO PLAUSIBLE"

El hombre, en el juicio, dijo desconocer que la denunciante ejerciera la prostitución, sino que mantenía una relación sentimental incipiente con ella, y negó que esa noche hubiesen mantenido relaciones sexuales.

Ella, por su parte, aseguró que trabajaba desde hacía un tiempo como "chica de compañía" y que el acusado era su primer cliente, al que había conocido meses antes.

Según consta en el fallo, manifestó que ese día habían quedado para mantener relaciones sexuales y la cantidad económica que ella percibiría y que, en un momento dado, ya en la vivienda, él la violó con un consolador sin que ella diera su consentimiento.

Aunque el tribunal considera que la versión de él es "poco plausible", estima que la versión de ella, que sí superó los criterios constitucionales para su valoración pese a tener "ciertas inconcreciones", no es suficiente para condenarle dado que no viene corroborada por otras pruebas periféricas.