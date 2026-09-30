La acampada de Palma organiza una jornada para elaborar burofaxes para solicitar la prórroga de los alquileres

Tienda de campaña, cajas, pancartas, un carrito y manifestantes en la acampada por la vivienda en plaza de España. - EUROPA PRESS

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Acampada por la Vivienda de Mallorca desarrollará este jueves una jornada para asesorar a las personas que les vaya a caducar el contrato de alquiler, para redactar burofaxes con los que solicitar la prórroga de los alquileres prevista en los decretos de vivienda.

De este modo, han explicado que se enseñará a las familias afectadas por esta circunstancia para que envíen estos documentos con acuse de recibo a los arrendadores y los "fondos buitre", para exigirles la aplicación de la prórroga legal antes de la votación de los decretos en el Congreso de los Diputados, prevista este viernes.

En un comunicado, la entidad ha alegado que, si se hace a tiempo, "congela la expulsión" y "consolida el derecho a permanecer en la vivienda", por lo que se gana "un tiempo precioso" y se otorga una posición de "mayor tranquilidad y seguridad jurídica" al inquilino.

Todo esto han apuntado que se debe a la "torpeza" del Gobierno central que, a su juicio, habría cometido un "tremendo error de cálculo político y estratégico".

El motivo es que ha tramitado las medidas esenciales bajo una "extrema precariedad parlamentaria" y "al filo de los plazos", lo que reduce "drásticamente" las posibilidades de que los decretos "no salgan adelante" y, lo que consideran aún "más grave", que es que "dinamita el tiempo necesario para la movilización social en la calle".

"Esta forma de legislar genera una trampa directa para la clase trabajadora, ya que abre una ventana temporal tan estrecha de vigencia que dificulta enormemente que las familias inquilinas puedan acogerse a medidas de urgencia, como la prórroga forzosa de los contratos de alquiler, antes de que el Congreso tumbe el decreto", han aseverado.

Para ello han hablado de una "trampa en los tiempos" y el "resquicio legal" que ofrecería el BOE, debido a que un decreto entra en vigor "desde el momento en que se publica". "A partir de ese segundo, todas las medidas de protección y prórrogas que contiene son plenamente aplicables y de obligado cumplimiento".

La acampada ha reivindicado que su objetivo es "acabar con el negocio y la especulación con la vivienda" para conquistar de forma definitiva "el derecho universal a un techo digno".

Aún así, han aclarado que esta iniciativa para el envío de los burofaxes "no sustituye la lucha política", por lo que redoblarán su "esfuerzo" de movilización el sábado en las convocatorias e iniciativas previstas. "Frente a la debilidad de las instituciones, solo la organización colectiva y la acción directa garantizan los derechos", han ahondado.