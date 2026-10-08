Los acampados en Palma homenajean a Maricarmen y a "todos los mártires de la guerra de la vivienda"

Los acampados en Palma homenajean a Maricarmen - EUROPA PRESS

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los acampados en Palma por la vivienda han homenajeado a Maricarmen, la anciana desahuciada de una vivienda de Madrid y que ha fallecido sin poder regresar a su casa, con un acto en el que han reconocido a "todos los mártires de la guerra de la vivienda".

Decenas de personas se han concentrado en la plaza de España con una pancarta en la que se podía leer 'Contra la violencia inmobiliaria, organización y lucha' y han guardado un minuto de silencio memoria de Maricarmen.

Después, han leído un manifiesto en el que han hecho patente la "tristeza y rabia" que sienten tras la muerte de Maricarmen que, han remarcado, "ha sido asesinada por un fondo buitre".

"No son muertes causales, son asesinatos en mano del sistema que pone los recursos en los beneficios de unos pocos, con la complicidad del Estado", han sostenido.

En el caso de Maricarmen, han continuado, "han contribuido" tanto el Gobierno de España como la Comunidad de Madrid. También han reprobdao la campaña médicatica de "demonización" contra la vecina madrileña, subrayando que "los intereses especulativos lo mueven todo".

A su entender, la "llama de solidaridad" que ha encendido el caso de Maricarmen debe continuar y "alimentarse". Por ello, han animado a participar en la huelga general del próximo 11 de noviembre para "intentar que sea indefinida".

"Queremos rendir homenaje a esta mujer que fue víctima y motor de la lucha que se ha comenzado a llevar a cabo por todo el territorio español contra la crisis de la vivienda. Nos ha conmocionado a todos", ha señalado en declaraciones a los medios uno de los portavoces de la acampada, Lluc Cifre.

Según ha explicado, la acampada prevé continuar y, por el momento, no hay fecha de finalización. El objetivo de la movilización, ha indicado, es reclamar soluciones "eficientes y efectivas". "Si esto no se nos da, no tenemos pensado salir de ninguna manera", ha concluido.