Costa, sobre la instrumentalización de la muerte de Maricarmen el 29N: "Confianza absoluta en los ciudadanos"

Varias personas del Sindicato de Inquilinas dejan velas y mensajes en la vivienda de Maricarmen. - Alberto Ortega - Europa Press

PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha señalado este jueves que el efecto que pueda producir en las elecciones generales o en la campaña electoral la muerte de Maricarmen, la octogenaria desahuciada hace dos semanas en Madrid, "es algo que deberán valorar los ciudadanos".

El conseller ha destacado en declaraciones a los medios que tiene "una confianza absoluta en los ciudadanos y en su valoración" sobre la actualidad informativa.

"Hablarán los ciudadanos el 29 de noviembre y estoy seguro de que lo harán con todo su conocimiento y capacidad de valoración", ha destacado, preguntado por la posible utilización de Maricarmen como instrumento político.

Por otro lado, ha mostrado su "respeto absoluto" por el fallecimiento de Maricarmen y ha trasladado su "más sincero duelo" a los familiares de la anciana.