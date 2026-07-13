Un accidente en la autopista de Inca provoca retenciones de hasta diez kilómetros en la Ma-13

Cámara de tráfico de la Ma.13 en el kilómetro 8 - DGT

PALMA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un accidente que ha tenido lugar entre dos coches en la autopista de Inca, a la altura del polígono industrial de Marratxí, en el que ha quedado un vehículo volcado en el carril derecho y otro averiado en el carril central, está provocando retenciones de hasta diez kilómetros.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 06.40 horas si bien las retenciones continúan hasta ahora y llegan hasta el municipio de Consell.